Kapasite kullanımı 15 ayın en yükseğinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1786 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.



Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2’ye çıktı. Bu oran, son 15 ayda kaydedilmiş en yüksek oran oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 76,7’ye ulaştı.









Dolar hareketli

Geçen haftanın ortasında gelen alımlarla 5.70’in üstüne taşınan dolar kuru, bu haftaya da hareketli başladı. Gün içinde kur 5.75 TL’yi gördü. Borsada da kar satışları gözlendi. S400 testlerinin başlaması haberlerinin piyasada etkili olduğu belirtildi.