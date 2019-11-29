BİST107.2210,09EURO6,33-0,28USD5,75-0,21ALTIN269,08-0,37
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri Kapıkule'de yeni rekorlar yolda
    ABONE OL
    29.11.2019 - 11:21 | | AA

    Kapıkule'de yeni rekorlar yolda

    Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarına rağmen hafta ortasında 1380 TIR'la geçiş rekoru kırıldığını belirterek, "Kapıkule'deki inşaat bittiğinde günlük araç geçiş sayısının tek yönde 1500'e ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

    Kapıkule'de yeni rekorlar yolda

    Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihracat ürünlerini yurt dışına taşıyan TIR'ların sınır kapılarından hızlı giriş ve çıkış yapabilmelerinin lojistik sektörü açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

    Sınır kapılarındaki uzun süreli beklemelerin aşılabilmesi için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Şener, yürütülen çalışmalar sonucu rekorların geldiğini ifade etti.

    Şener, "Bugüne kadar günlük ortalama 900 TIR geçişi rakamının konuşulduğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda son günlerde rekorlar kırılmaya başlandı. Avrupa'dan Türkiye'ye dönüş hattında çarşamba günü 1380 TIR'la yeni bir rekor kırıldı. Türkiye'den AB'ye geçen TIR'ların sayısı ise 1200'ü aştı." diye konuştu.

    "Kapıkule'deki iyileştirme lojistik sektörü için önemli"

    Sınır kapılarının modernizasyon sürecinde olduğuna işaret eden Şener, "Kapıkule'deki inşaata rağmen söz konusu rakamlara ulaştık. İnşaat bittiğinde günlük karşılıklı araç geçiş sayısının tek yönlü 1500'e ulaşmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

    Şener, Avrupa'ya taşıma yapan Türk filosunun büyüklüğünün 21 bin TIR'ı bulduğunu vurgulayarak, Kapıkule'de gerçekleştirilen iyileştirmenin Türkiye lojistik sektörü adına çok önemli ve olumlu olduğunu dile getirdi.

    Gümrük kapılarında oluşan kuyrukların zaman kaybına yol açtığını belirten Şener, "Şu anda Habur'da 30 kilometre kuyruk var." dedi.

    Şener, yaşanan gecikmelerin yatırımları da etkilediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

    "Araç her çıkışta kuyruklarda 2 gün kalsa ve yılda Avrupa'ya 20 sefer yapsa 40 gününü parkta ve kuyrukta geçiyor. Bu da sektörün zararına oluyor. Bu durum Türkiye'nin yatırım cazibesinin de kaybolmasına yol açıyor. Türkiye Avrupa'ya coğrafi olarak yakın ancak lojistik performans olarak uzak kalıyor."

      Balon balığının "ilaç için" ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdiAkdeniz ve Ege sularında son yıllarda sıkça görülmeye başlanan ve balık türlerinin azalmasına yol açan balon balıklarının ilaç yapımı için ihraç edilmesine ilişkin çalışma yürütüldüğünün açıklanması balıkçıları heyecanlandırdı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Azize 3. yeni bölüm fragmanı... Azize Balkan'ı öldürebilecek mi?

      Azize 3. yeni bölüm fragmanı... Azize Balkan'ı öldürebilecek mi?

      Ferhat ile Şirin dizi konusu | Ferhat ile Şirin fragman

      Ferhat ile Şirin dizi konusu | Ferhat ile Şirin fragman

      Kaçak aksesuarlara el konuldu

      Kaçak aksesuarlara el konuldu

      Adıyaman’da kaçak içki ve silah ele getirildi

      Adıyaman’da kaçak içki ve silah ele getirildi

      Sıradaki Haber