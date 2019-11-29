Kapıkule'de yeni rekorlar yolda

Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihracat ürünlerini yurt dışına taşıyan TIR'ların sınır kapılarından hızlı giriş ve çıkış yapabilmelerinin lojistik sektörü açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Sınır kapılarındaki uzun süreli beklemelerin aşılabilmesi için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Şener, yürütülen çalışmalar sonucu rekorların geldiğini ifade etti.

Şener, "Bugüne kadar günlük ortalama 900 TIR geçişi rakamının konuşulduğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda son günlerde rekorlar kırılmaya başlandı. Avrupa'dan Türkiye'ye dönüş hattında çarşamba günü 1380 TIR'la yeni bir rekor kırıldı. Türkiye'den AB'ye geçen TIR'ların sayısı ise 1200'ü aştı." diye konuştu.

"Kapıkule'deki iyileştirme lojistik sektörü için önemli"

Sınır kapılarının modernizasyon sürecinde olduğuna işaret eden Şener, "Kapıkule'deki inşaata rağmen söz konusu rakamlara ulaştık. İnşaat bittiğinde günlük karşılıklı araç geçiş sayısının tek yönlü 1500'e ulaşmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şener, Avrupa'ya taşıma yapan Türk filosunun büyüklüğünün 21 bin TIR'ı bulduğunu vurgulayarak, Kapıkule'de gerçekleştirilen iyileştirmenin Türkiye lojistik sektörü adına çok önemli ve olumlu olduğunu dile getirdi.

Gümrük kapılarında oluşan kuyrukların zaman kaybına yol açtığını belirten Şener, "Şu anda Habur'da 30 kilometre kuyruk var." dedi.

Şener, yaşanan gecikmelerin yatırımları da etkilediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Araç her çıkışta kuyruklarda 2 gün kalsa ve yılda Avrupa'ya 20 sefer yapsa 40 gününü parkta ve kuyrukta geçiyor. Bu da sektörün zararına oluyor. Bu durum Türkiye'nin yatırım cazibesinin de kaybolmasına yol açıyor. Türkiye Avrupa'ya coğrafi olarak yakın ancak lojistik performans olarak uzak kalıyor."