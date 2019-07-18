Kapıkule’den 30 saniyede geçilecek

Araçtaki akrabaların da elektronik sisteme girilmesiyle gümrük kapılarında sadece teyit işlemi yapılacağını ifade eden Pekcan, bu şekilde özellikle Kapıkule’de hafta sonları yaşanan yığılmanın önüne geçileceğini kaydetti. Pekcan, gümrük idarelerince alınan teminat mektuplarının artık elektronik ortamda da kabul edileceğini, kurulan sistemle bakanlık ve belediyelerin de ihalelerde elektronik teminat mektubu kabul edebileceğini söyledi. Pekcan, yurtdışından bir ay içerisinde en fazla beş ürün satın almaya izin veren limitin de şirketler için kaldırılacağını açıkladı. Pekcan, şu bilgileri verdi:

Saatte 350 araç

“Kapıkule çok yoğun. Gurbetçiler geliyor. Genelde cumartesi öğlen yığılma oluyor. Bir çalışma grubu kurduk. Bulgaristan tarafıyla da yakınen temas halindeyiz. Bizde 10 peron vardı, onlarda 8 peron vardı. Onları da 10 perona çıkardık. Bizim gümrüklerde saatte 350 araç geçirebiliyoruz. Geçen hafta tekrar buluştuk Bulgaristan tarafıyla. Onlar da 350 araca çıkarma sözü verdiler. Gurbetçilere de duyuru yapıyoruz. Bizim ön beyanımız var web sitesi üzerinden. Gurbetçilerimiz yoldayken bile yapabilir, yola çıkmadan 15 gün önce de yapabilir. 15 gün içinde Türkiye’ye giriş yaptığı sürece geçerli. Kendi kaydını, pasaport bilgilerini geçecek. Araçta kaç kişi varsa. Bekleme oluyor diye tepki oluyor. Saatte peron başına 35 araç geçiyor. Bu da 2 dakikaya tekabül ediyor. Buna rağmen yığılma oluyor. Halbuki ön beyanı doldurup gelseler sadece kontrol edilecek, 15, 30 saniyede geçecekler. Bunun için 2 peron ayırdık. Oradan geçecekler direkt olarak.”

Elektronik teminat

Pekcan, gümrük idarelerince alınan teminat mektuplarının artık elektronik ortamda da kabul edileceğini kaydetti. Bankaların yüksek komisyonlarına dikkat çeken Pekcan, “Artık işi bittiği anda sistemden serbest bırakılacak teminat mektubu. Bazı bankalarımız bütün gümrük idarelerimizde verebiliyor bunu” dedi. Zaman kaybı ve bürokrasinin azaltılmasının yanında mali olarak da yarar sağlanacağını ifade eden Pekcan, “3 gün gecikseniz 3 aylık komisyon ödüyorsunuz bankaya” diye konuştu.

Beş ürün sınırı kalkıyor

Pekcan, yurtdışından bir ay içerisinde en fazla beş ürün satın almaya izin veren limitin de şirketler için kaldırılacağını, açıkladı. Posta ve hızlı kargo yoluyla ithal edilen gönderilere kısıtlama getirilmiş, bir kişi için bir ayda yurt dışından en fazla beş ürün, şirketler ise beş adet numune sipariş edebilmesini karar verilmişti. Yeni düzenlemeyle tüzel kişilerin elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile işlem yapabilmesinin önü açılacak ve gerçek kişilerdeki ayda en fazla beş hızlı kargo ürün limiti tüzel kişiler için kaldırılmış olacak.