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    HaberlerEkonomi HaberleriKâra havalandı
    08.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kâra havalandı

    THY, İstanbul Havalimanı’na taşınmasını başarıyla tamamladığı 3. çeyrekte 675 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 655 milyon dolar net kâr elde ettiğini duyurdu

    Kâra havalandı

    Türk Hava Yolları (THY), 2019 yılı üçüncü çeyreğini 675 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 655 milyon dolar net kâr ile tamamladı.

    THY’nin yaptığı açıklamada şöyle denildi:

    “Tek seferde şimdiye kadar yaşanmış en büyük havalimanı taşınmasını başarılı bir şekilde tamamladığı, global havacılık sorunu haline dönüşen Boeing 737-8 Max uçaklarından filomuzda bulunan ve 2019 yılında dahil olmasını planladığımız 24 adet uçağı uçuramadığımız 2019 yılı üçüncü çeyreğini 675 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 655 milyon dolar net kâr ile tamamlamayı başardı.”THY, bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 artışla 4 milyar dolar gelir elde etti. Bu çeyrekte taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 daralarak yaklaşık 21 milyon olarak gerçekleşti.

    MAX uçakları ve Airbus’tan temin edilen NEO model dar gövde uçakların gelişlerinde karşılaşılan gecikmelerden kaynaklı sefer iptallerine rağmen dış hat yolcu sayısı 13 milyon ile geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 3.6 artış gösterdiği belirtildi.

    Kâra havalandı



    Ocak-eylül döneminde ise dış hat yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 artarak 33 milyon seviyesine yaklaştı.
    FAVÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kâr) 2019 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak yaklaşık 1.3 milyar dolar olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı ise yüzde 32.4 oldu.

    Kargoda artış var

    2019 yılı üçüncü çeyrekte THY tarafından taşınan kargo bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.5 artışla 400 bin tona ulaştı.

    319 noktaya uçuş

    THY, iştirakleri ile birlikte 65 bin kişinin üzerinde istihdam sağlıyor. 2019 yılı üçüncü çeyrekte açılan Denpasar, Pointe-Noire, Mexico City, Cancun ve Luksor hatlarıyla birlikte 126 ülkede, 52’si yurtiçi, 267’ü yurtdışı olmak üzere toplam 319 noktaya uçuş gerçekleştiriyor. THY, en son teknolojiye sahip, çevreye duyarlı yeni nesil uçak siparişleriyle 2023 yılında 461 uçaklık bir büyüklüğe ulaşmayı hedefliyor. Hâlihazırda THY’nin filosunda 224’ü dar gövde, 96’sı geniş gövde ve 24’ü kargo uçağı olmak üzere toplam 344 uçak bulunuyor.

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