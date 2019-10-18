Karanlıkta yüzde 97 katma değer çıkardı

Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, ürünün maliyetinde ithalatın payının sadece yüzde 3 olduğunu, yüzde 97’si yerli ve milli kaynaklarla üretilen ürünün katma değerinin ülkede kaldığını söyledi. Aydoğdu, Cubebox’ın özelliklerini şöyle anlattı:



“Cubebox, şirketlere 24 saat operatörsüz ve hatasız çalışabilir bir sistem sunuyor. Özellikle gece vardiyalarında yüzde 50 verimlilik sağlıyor. Tüm CNC tezgahlarla uyumlu. Şirketlere özel robot sistemlerinden yüzde 20 daha uygun fiyata gelen yazılım, sadece bir günde kurulup devreye alınabiliyor. Ayrıca bu sistem ile robot programlama bilgisine ihtiyaç duymadan parça değişimi de yapılabiliyor.”



Stratejik sektör



Yılda 5 milyon euro’luk ihracat bekledikleri Cubebox’ı satmanın yanı sıra kiraladıklarını da belirten Aydoğdu, ürünün bir aylık kirasının 5 bin lira olduğunu söyledi. Kapasitematik adlı bir başka ürün daha geliştirdiklerini belirten Aydoğdu, “Kapasitematik’in en önemli özelliği arızaları önden bildirmesi. Böylece üretim durmuyor” dedi.

Takım tezgahları sektörünün stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Aydoğdu şu bilgileri verdi:



“Takım tezgahları sektörü otomotivden savunmaya kadar birçok sektör için makine geliştirir. Pek çok ülkede, bu sektöre özel devlet teşvikleri verilir. Çünkü bu sektörün gelişmediği ülkeler, makine üretiminde dışa bağımlı olurlar ve olası bir ambargoda bu ürünler de listeye dahil edilir, parasını ödeseniz de satın alamazsınız. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sektörün gelişimine ilişkin önerilerimizi içeren bir rapor sunduk.”



1.2 milyar dolarlık pazar







Türkiye’nin yıllık 1.2 milyar dolarlık takım tezgahı ihtiyacı var.



Bu alanda yıllık yerli üretim 750 milyon dolar, bunun 584 milyon doları ihraç ediliyor.



Yapılan ihracatın çoğunluğunu pres, boru/tel bükme makinaları, vida dişi açma makinaları gibi metal şekillendirme makineleri oluşturuyor.



İç piyasada yerli ürünlerin yıllık hacmi 166 milyar dolar.



Yani yerli üretimin iç pazar payı yüzde 15. Bu oranın yüzde 25’e çıkarılması hedefleniyor.