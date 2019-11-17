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    HaberlerEkonomi Haberleri‘Kargocu fazla mesai yapmalı’
    17.11.2019 - 07:50 | | AA

    ‘Kargocu fazla mesai yapmalı’

    Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), yoğun alışveriş dönemlerinde, kargo şirketlerinin internet üzerinden verilen siparişlerde uzayabilecek teslimat sürelerine dikkat edilmesini öneriyor.

    ‘Kargocu fazla mesai yapmalı’

    Perakende sektörünün yanı sıra e-ticaret sektörü için de kasım ve aralık ayları yılın en çok alışveriş yapılan dönemi. Özellikle son yıllarda Türkiye’de de pek çok perakendecinin özel kampanya ve indirimlerle katıldığı Single Day (Bekarlar Günü), Black Friday ve yılbaşında alışverişler yoğunlaşıyor.

    ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, kampanya dönemlerinde artan yoğunluk nedeni ile kargo şirketlerinin, uzayabilecek teslimat süreleri ile ilgili önlem almaları gerektiğini söyledi. Ekmekçi, “Bu dönemde kargo firmalarında oluşabilecek yoğunluğa karşı şirketlerin, e-ticaret müşterilerine mağduriyet yaşatmamaları için ek çalışma süreleri koymalarını bekliyoruz” dedi. 

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