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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Karnemiz iyi, ayrışıyoruz’
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    06.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Karnemiz iyi, ayrışıyoruz’

    Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, yabancı yatırımların dünyada azaldığını Türkiye’de ise arttığını belirterek, “Dünyada herkes yatırım açısından Türkiye kadar iyi karneye sahip değil. Türkiye yatırım fırsatları açısından kendini ayrıştırıyor” dedi.

    ‘Karnemiz iyi, ayrışıyoruz’

    ABD, Avrupa, Çin ve Orta Doğu’dan büyük yatırım fonlarının temsilcilerinin katıldığı “Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları” toplantısında konuşan Ermut, Türkiye’nin dünyada yatırım ortamı açısından en reformist ülke olduğunu söyledi.

    Ermut, yabancı yatırımların dünyada azaldığını Türkiye’de ise arttığına dikkati çekerek “Ekonominin liberalleştirilmesi bizim için çok önemli ve birinci önceliğimiz. Türkiye coğrafik olarak da çok elverişli bir konumda. 4 saatlik uçuşla, 1,6 milyar insana ve 25 trilyon dolarlık yatırım potansiyeline ulaşmanız mümkün. Buna bir de Türk Hava Yolları’nın başarılarını eklemek gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

    Kalkış süreci

    Ermut, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ekonomisi yeniden kalkış sürecine girdi. Dünyada herkes yatırım açısından Türkiye kadar iyi karneye sahip değil. Türkiye yatırım fırsatları açısından kendini ayrıştırıyor.”

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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