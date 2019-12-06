‘Karnemiz iyi, ayrışıyoruz’

ABD, Avrupa, Çin ve Orta Doğu’dan büyük yatırım fonlarının temsilcilerinin katıldığı “Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları” toplantısında konuşan Ermut, Türkiye’nin dünyada yatırım ortamı açısından en reformist ülke olduğunu söyledi.



Ermut, yabancı yatırımların dünyada azaldığını Türkiye’de ise arttığına dikkati çekerek “Ekonominin liberalleştirilmesi bizim için çok önemli ve birinci önceliğimiz. Türkiye coğrafik olarak da çok elverişli bir konumda. 4 saatlik uçuşla, 1,6 milyar insana ve 25 trilyon dolarlık yatırım potansiyeline ulaşmanız mümkün. Buna bir de Türk Hava Yolları’nın başarılarını eklemek gerekir” değerlendirmesinde bulundu.



Kalkış süreci



Ermut, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ekonomisi yeniden kalkış sürecine girdi. Dünyada herkes yatırım açısından Türkiye kadar iyi karneye sahip değil. Türkiye yatırım fırsatları açısından kendini ayrıştırıyor.”