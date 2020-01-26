Karsan Polonya’da ‘Atak’ hamlesinde

Polonya’ya daha önce 41 adet Atak ve Jest araçlarından teslim ettiklerini belirten Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu şu bilgileri verdi:

“Farklı yolcu kapasiteleri ve ebatlarıyla; dizelden elektrikli ürün ailesine kadar başta Avrupa olmak üzere her bölgenin ihtiyacına göre araç üretmeye ve yollarda kilometreleri devirdikçe daha çok tercih edilmeye devam ediyoruz. İhracat hedeflerimizi daha da artırdığımız 2020 yılının ilk yurtdışı satışını Polonya’ya gerçekleştirmekteyiz.”