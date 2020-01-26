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    HaberlerEkonomi Haberleri Karsan Polonya’da ‘Atak’ hamlesinde
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    26.01.2020 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Karsan Polonya’da ‘Atak’ hamlesinde

    Karsan, Polonya’nın Plock Belediyesi için açılan otobüs ihalesini kazandı. Karsan, ihale kapsamında Plock Belediyesi’ne 8 metre sınıfında ürettiği Atak modelinden toplamda 7 adet teslim edecek.

    Karsan Polonya’da ‘Atak’ hamlesinde

    Polonya’ya daha önce 41 adet Atak ve Jest araçlarından teslim ettiklerini belirten Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu şu bilgileri verdi:

    “Farklı yolcu kapasiteleri ve ebatlarıyla; dizelden elektrikli ürün ailesine kadar başta Avrupa olmak üzere her bölgenin ihtiyacına göre araç üretmeye ve yollarda kilometreleri devirdikçe daha çok tercih edilmeye devam ediyoruz. İhracat hedeflerimizi daha da artırdığımız 2020 yılının ilk yurtdışı satışını Polonya’ya gerçekleştirmekteyiz.”

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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