26.01.2020 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Karsan Polonya’da ‘Atak’ hamlesinde
Karsan, Polonya’nın Plock Belediyesi için açılan otobüs ihalesini kazandı. Karsan, ihale kapsamında Plock Belediyesi’ne 8 metre sınıfında ürettiği Atak modelinden toplamda 7 adet teslim edecek.
Polonya’ya daha önce 41 adet Atak ve Jest araçlarından teslim ettiklerini belirten Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu şu bilgileri verdi:
“Farklı yolcu kapasiteleri ve ebatlarıyla; dizelden elektrikli ürün ailesine kadar başta Avrupa olmak üzere her bölgenin ihtiyacına göre araç üretmeye ve yollarda kilometreleri devirdikçe daha çok tercih edilmeye devam ediyoruz. İhracat hedeflerimizi daha da artırdığımız 2020 yılının ilk yurtdışı satışını Polonya’ya gerçekleştirmekteyiz.”