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    HaberlerEkonomiKarşılıksız çek adedi ağustosta düşüş gösterdi
    02.09.2019 - 14:30

    Karşılıksız çek adedi ağustosta düşüş gösterdi

    Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi düşüş gösterdi.

    Karşılıksız çek adedi ağustosta düşüş gösterdi

    Merkez Bankası verilerine göre, karşılıksız çek adedi Ağustos'ta 13 bin 761 adet oldu. Bir önceki ay karşılıksız çek adedi 48 bin 694, geçen yıl aynı ay 35 bin 611 olmuştu.

    Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 2,16 milyar TL'den 798,1 milyon TL'ye indi.

    Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 490 bin 535 adetten 608 bin 137 adede, tutarı 64,14 milyar TL'den 36,38 milyar TL'ye geldi.

    Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 1 milyon 402 bin 581 adetten 575 bin 270 adede, tutarı 58,71 milyar TL'den 33,74 milyar TL'ye indi.

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