Kasım ayı enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,68 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,38 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 0,08 azaldı.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2018'e göre yüzde 6,63, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 4,26 arttı.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,75 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 11,99 olarak belirlenmişti.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kasımda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,08, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,53 düşerken, su temini sektöründe yüzde 0,19 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,08 azalırken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,63, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,26 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,68 yükseliş gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün bir önceki aya göre değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,08, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,53 düşüş yaşanırken, su temini sektöründe yüzde 0,19 artış gerçekleşti.

Geçen ay bir önceki aya göre en fazla artış, yüzde 3,48 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 1,48 ile gıda ürünleri, yüzde 1,31 ile içeceklerde görüldü. Buna karşılık söz konusu dönemde yüzde 4,85 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 1,8 ile ana metaller, yüzde 1,39 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında kasımda aylık en fazla düşüş yüzde 0,6 ile ara malında gerçekleşti.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla kasımda Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle: