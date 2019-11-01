KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak! Tarih belli oldu mu?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor. 15-21 Ekimn tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak eden adaylar Kasım ayının gelmesi ile birlikte araştırmalarını sıklaştırdı. Üniversite, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için önemli gelir kaynakları arasında yer alan KYK burs ve kredi başvurularının Kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL KASIM AYINDA AÇIKLANMIŞTI!

KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz yılda aynı tarihlerde alınmış sonuçlar ise 13 Kasım tarihinde adayların erişimine sunulmuştu. KYK burs başvuru sonuçlarının Kasım ayının ilk 15 günü içerisinde açıklanması bekleniyor.