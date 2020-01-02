Kasımda 616 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, söz konusu dönem için teşvik belgesi yatırımları ve yatırımcı firmaların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu dönemde toplam sabit yatırım tutarı 13 milyar 763 milyon 794 bin 4 TL olurken, öngörülen istihdam 20 bin 714 olarak belirlendi.

Söz konusu teşvikler içinde ithal makine ve teçhizat makina tutarı 1 milyar 151 milyon 96 bin 678 TL olarak belirlendi.

Tamamlama vizesi yapılan 310 yatırım teşvik belgesiyle gerçekleşen sabit yatırım tutarı 6 milyar 5 milyon 666 bin 283 TL olurken, istihdam 14 bin 705 olarak açıklandı.

Aynı ayda 549 milyon 250 bin 709 TL değerinde 48 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bu belgelerle 1.511 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyordu.