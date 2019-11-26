Kasımda tatil başka oldu!

Kasım ayında Türkiye’de ilk defa devlet okulları ara tatile çıktı. 18-22 Kasım tarihleri arasında uygulanan tatil, haftasonu günleriyle birlikte 9 gün olarak ailelere önemli bir tatil imkanı sağladı. Turizmcilerin de uzun zamandır talepleri arasında bulunan ara tatil uygulamasıyla birlikte Türkiye’nin pek çok noktasında bu tarihlerde önemli bir turizm hareketi yaşandı. Daha çok yurt içi günübirlik ve İstanbul’a yakın merkezlerin tatil için tercih edildiği dönemde, yurt dışı turlarına da ilgi yoğun oldu. Turizmciler, bu ilk ara tatilin bir ‘deneme’ niteliğini başarıyla atlattığını, gelecek yıllarda tatilcilerin planlamalarını çok daha iyi yapabileceğine dikkat çekti.

Yarıyıl tatili ise 20-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin ikinci ara tatili de 6-10 nisan tarihleri arasında yine bir haftalık dönemde olacak.

Rota Amasra...

Ara tatil için yurt içi kültür turu destinasyonları arasındaki pek çok seçenek değerlendirildi. Havaların mevsim sıcaklarının üstünde gitmesiyle turizm hareketi, Türkiye’nin dört bir yanına dağıldı.

Karadeniz, Kapadokya, GAP, gurme ve termal turlar ise ara tatilin ilk rotalarından oldu. İstanbullu tatilciler genellikle Amasra, Safranbolu, Bursa, Eskişehir turlarına katıldı.

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, ara tatil döneminin turizme olan ilgi açısından çok ‘fark edici’ olduğunu belirtirken, mevsime göre azalmaya başlayan bazı turların bile yeniden uzatıldığını söyledi.

Onaran, “Bizim Karadeniz turları bu mevsimde biraz daha azalır ardından artardı. Ancak gelen taleple tur sayımızı artırdık. Yurt içi turlarda daha kısa süreli/günübirlik İstanbul’a yakın yerler tercih edilse de yurt dışında daha uzu konaklamalar seçildi. Yurt dışı turlara olan talep 2 kat arttı” diye konuştu.

İstanbul turu

Turizm hareketinin önemli bir ayağı ise İstanbul oldu. Şehrin hafta sonu kalabalığına girmeden gezmek isteyen aileler, tatil sayesinde hafta içinde müzeleri, tarihi merkezleri doldurdu. Şehir için tur şirketlerinin ve acentelerin özel olarak hazırladığı İstanbul turlarına büyük bir ilgi gözlendi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, tatile çıkmak isteyen ailelerin bu dönemi iyi kullandığını kaydederken, “İnsanların katılımları iyi durumdaydı. Tabii bunu bir ilk olarak yaşadık. İleride etkisini daha iyi görebileceğimizi düşünüyoruz. Daha önce de belirtmiştik; blok tatil yerine bölgesel tatil seçeneği değerlendirilmeli. Mesela kasım ayındaki ara tatil bölgelere göre kasımın farklı haftalarında yapılabilir. Hem tatil aralığı genişler, hem de yoğunluğu ve fiyatları daha iyi kontrol edebilirsiniz. Ara tatil alışkanlığı kazanıldıktan sonra bu sistemi de ele almalıyız” dedi.

Nisan beklentisi büyük

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, bu tatil hareketinden şehir otellerinin büyük bir pay alamadığını belirtirken, tatil alışkanlığının kazanılması ardından ileriki yıllarda daha yoğun bir katılım beklediklerini söyledi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Tolga Gencer ise özellikle İstanbul’a gidişlerde çok ciddi yoğunluk olduğunu vurgularken, “Bu yıl ilk olmasından dolayı vatandaşlar da tam anlamıyla organize olamadı. Nisandaki ara tatilin turizme daha fazla katkısı olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen de uygulama ilk kez yapılmasına rağmen talebin yüksek olduğunu vurguladı. Pamukkale bölgesinde ara tatil sürecinde çok sayıda otelin tam doluluk yaşadığını aktaran Şen, bu dönemde Pamukkale’ye 50 bine yakın kişinin giriş yaptığının tahmin edildiğini söyledi.