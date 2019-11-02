Katar’a ‘stratejik’ davet

Katar-Türkiye İş Forumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali bin Ahmed Al-Kuwari’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Forumda konuşan Pekcan, son zamanlarda Katar ile ticari ilişkilerin yüzde 75 civarında artış gösterdiğini ancak halen 2.3 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade ederek bunun iki ülkenin ticaret potansiyelini yansıtmadığını dile getirdi.

Katar’ın Türkiye’deki yatırım tutarının 6.3 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Pekcan, Katar yönetiminin 15 milyar dolarlık yatırım kararını da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Pekcan, “Biz kendileriyle stratejik projelerimizi paylaşmaya hazırız. Onları Türkiye’nin dinamik ekonomisinden yararlanmaya, Türkiye’de daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Pekcan, Türk müteahhit ve müşavirlik firmalarının Katar’da bugüne kadar 146 proje üstlenip 17 milyar dolarlık proje gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ortak payda vurgusu

Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, Türkiye ile yakın ilişkilerin önemine vurgu yaparak, “Bizim ortak paydalarımız, her zaman için ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için gerekli altyapıyı oluşturmakta, önümüzü açmakta ve çeşitli iş birliği fırsatları sunmaktadır” dedi.

Bu bağlamda, iki ülkenin olanaklarını birleştirerek yeni pazarlara açılabileceği değerlendirmesinde bulunan Al Sani, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerini imzalanan anlaşmalarla farklı bir boyuta taşıdıklarını belirtti.

2030 vizyonu takip ediliyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar’ın ortaya koyduğu “2030 Ulusal Vizyonu”nunu yakından takip ettiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, iki ülkenin güçlerini birleştirmesi yönünde çağrıda bulunarak, “Bizde büyük bir tecrübe ve cesur girişimciler var. Katar’da ise bizde olmayan sermaye birikimi ve finansal tecrübe var” diye konuştu.