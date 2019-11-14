Katar’da 36 milyar dolarlık potansiyel var

Forumun açılışında konuşan TMB Başkanı Mithat Yenigün, toplantıda Katar heyetinden önemli bilgiler edinileceğini ve bu bilgiler ışığında kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını belirterek, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin inşaat sektörü özelinde de yeni açılımlarla aksamadan ve artarak devam etmesini istediklerini ifade etti.



148 proje üstlenildi



Katar’daki kaliteli yaşamın Türk müteahhitlerin katkısı ile sağlandığını söyleyen Katar’ın Bayındırlık İdaresi (Ashghal) Başkan Yardımcısı Yousef Al-Emadi ise, “Katar’da 2020- 2024 döneminde toplam 36 milyar dolarlık proje gerçekleştirilmesi öngörülüyor” dedi. Yenigün, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında Türk müteahhitlerinin bugüne kadar 126 ülkede yaklaşık 400 milyar dolar tutarında 10 bine yakın proje üstlendiklerini belirtti. Yenigün, “Katar’da müteahhitlerimiz tarafından bugüne kadar 18.3 milyar dolar tutarında 148 proje üstlenildi. Gerek Birliğimiz, gerek firmalarımızın Ashghal’ı ve Ashghal’ın da bizi yakından tanıyor olmasının gelecek dönemde işbirliğimizin gelişimine önemli katkıları olacağına inanıyoruz” dedi.