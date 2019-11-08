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    HaberlerEkonomi HaberleriKatılım bankalarından uygun oto finansmanı
    08.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Katılım bankalarından uygun oto finansmanı

    Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank, hazırladığı otomotivde yerli üretime özel taşıt finansman paketleri kapsamında, müşterilere 60 ay vade ve 500 bine varan tutarlarda yüzde 0,49-0,69 finansmanlı kredi sağlayacak.

    Katılım bankalarından uygun oto finansmanı

    Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank’tan yapılan ortak açıklamaya göre, kampanya başlatılarak, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliğine gidildi.

    60 ay vadeli

    Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 12-60 ay vade için aylık finansman oranı yüzde 0,49-0,69 olarak uygulanacak. Öte yandan, fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 12-60 ay vadeli kredinin finansmanı da aylık yüzde 0,49-0,69 olacak.

    31 Aralık’a kadar

    Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais ve Toyota; ticari araçlarda ise BMC, Fiat, Ford Otosan, GAZ Grup, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar ve Temsa oldu. Kampanya, 31 Aralık’a kadar sürecek.

    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olmak üzere 3 kamu bankası da 1 Ekim’de otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla bir kampanya başlatmış, faiz oranlarını düşürmüştü.

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