Kayak sezonuna büyük açılış

Erzurum Palandöken ve Kayseri Erciyes’te 1 Aralık itibariyle başlayacak yeni sezon, Bursa Uludağ ve Bolu Kartalkaya gibi merkezlerde ise 15 Aralık’ta başlayacak. Kocaeli Kartepe, Kastamonu Ilgaz, Erzincan Ergan Dağı, Kars Cıbıltepe gibi pek çok farklı bölge ve ilde de kayak merkezleri tatilciyi bekliyor.

Suni kar garantisi

Tüm hazırlıklarını tamamlayan tesislerde, erken rezervasyon kayıtları yeni sezonun çok iyi geçeceğini gösteriyor. Bazı merkezler yerli ağırlıklı hizmet verecekken, yabancı turistin giderek artan talebi de dikkat çekiyor.

Suni karlama sistemi son yıllarda Türkiye’nin pek çok bölgesinde kullanılarak, pistlere kar garantisi veriyor. Oluşturulan göletten havaya doğru püskürtülen su, -5 derecedeki hava ile temas ettiğinde yere kar olarak düşüyor. Sistemin Türkiye’de ilk kullanıldığı yerlerden olan Palandöken’de havanın soğukluğu açısından bir sorunları olmadığını belirten Polat Erzurum Resort Otel Genel Müdürü Bora Kanber, kar garantisi ile 1 Aralık itibariyle sezonu açacaklarını söyledi.

Erken rezervasyon

Kanber, “Palandöken’e geçtiğimiz günlerde yağan kar zemin oluşturdu. Biz de suni karlama sistemi ile tamamlıyoruz. Erken rezervasyon sistemimiz de hala açık. Kayak okulları, kamplar gibi toplu rezervasyonlarımız da var. Rusya ve İran’dan da özellikle aralık ve ocakta misafirler ağırlayacağız” dedi.

5 bin charter yolcusu

Türkiye’den yurt dışı atağı yapan kayak merkezleri arasında Kayseri Erciyes Dağı son yıllarda öne çıkıyor. Bu bilinirlik sayesinde tur operatörleri, yurt dışından charter uçuşlarla Erciyes’e yabancı turist taşıyor. Rusya, Ukrayna, Polonya ve Belarus’tan charter uçuşlarla 4-5 bin turistin geleceğini vurgulayan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, rezervasyonların artarak devam ettiğini dile getirdi. Cıngı, “Aralık başında sezonu başlatacağız. Havalar sıcak gidiyor ancak, soğumasıyla birlikte kar üretme sistemimiz de bize çok yardımcı olacak. otellerdeki doluluklar memnun edici seviyeye geldi. Sezon boyunca tam dolu hizmet verecek hatta az bile kalacaktır. Geçen yılın da üzerinde bir ilgi ile karşılaşıyoruz” diye konuştu.

Bakımlar tamamlandı

Bursa Uludağ, bu sezonda da kayağın adreslerinden olacak. Özellikle düzenlenen festivaller, yılbaşı organizasyonları bölgeyi sezon boyunca binlerce turistin ziyaret etmesine temel oluşturuyor. Alkoçlar Yönetimi Kurulu Başkan Yardımcısı Gülşah Alkoçlar, tesis olarak tadilatlarını yapıp, bakımlarını tamamladıklarını belirtirken, sezonun bölge için bu yıl da iyi geçeceğini öngördüklerini ifade etti. Alkoçlar, “Bu yıl için güzel kar yağışları bekleniyor. En önemlisi tabii. Biz ayrıca bu sezondan itibaren ‘çocuk’ merkezli alanlara da yatırım yaptık. Açık alanlarda çocuk oyun alanları yaptık, donanımlı bir mini kulübümüz var. Bölgede alışık olunmayan bir animasyon trendini de sağlıyoruz. Yine dolu dolu bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.