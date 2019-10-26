Kaybolmayan chIp - para

Akbank’dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Axess’in kaybolmayan chip-paraları ile sektörde büyük bir yeniliğe daha imza attığını belirtti. Yüce, sözlerini şöyle sürdürdü:

5 milyon kullanıcı

“18 yıldır müşterilerine harcarken kazandıran Axess, 5 milyonu aşkın kullanıcısıyla Türkiye’de her 10 işlemden 1’inde tercih ediliyor. Yıl boyunca kampanyalarımızı takip eden Axess sahiplerine milyonlarca lira chip-para kazandırıyoruz. Bugün itibarıyla Axess sahipleri için benzersiz bir dönem başlıyor. Kampanyalardan kazanılan chip-paralar artık silinmeyecek, Axessliler kazandıkları chip-paraları zaman kısıtı olmaksızın diledikleri gibi biriktirebilecek.

Chip-paraları kolayca biriktirmek için yapılması gereken, Türkiye’nin “kullanıcılarının harcama alışkanlıklarına özel” kampanyalar sunan ilk ödeme sistemleri uygulaması olan Axess Mobil’i takip ederek her ay yüzlerce kampanyadan dilediğine katılmak.”