Kaza verilerine en çok bakan 3. ülkeyiz...

Halen istatistiklerinde önemli miktarda trafik kazası bulunan Türkiye, bu konuda henüz istenilen düzeyde ilerleme kaydedememiş olsa da, bu konuda ciddi bir çaba içerisinde. Nitekim Türkiye, İsveçli otomobil üreticisi Volvo’nun 40 yılı aşkın sürede topladığı ve tüm dünyaya açtığı bilgileri en çok görüntüleyen ülkeler arasında “3. sırada” yer aldı.

Volvo, yakın bir geçmişte, tüm dünyada otomobil ve yol güvenliği konusunda 40 yılı aşkın sürede topladığı araştırma bilgilerini, herkese açmayı kararlaştırmıştı. Kısaca “E.V.A.” (Equal Vehicles for All- Herkes için eşit araçlar) diye adlandırılan inisiyatif kapsamında on binlerce gerçek kazadan elde edilen veriyi, tüm otomotiv sektörünün güvenlik araştırmalarını geliştirmek ve katkı sağlamak amacıyla Mart 2019’da paylaşıma açan Volvo, böylelikle yollarda daha az kaza yaşanmasına önayak olmayı hedefliyordu. Volvo’nun bu önemli bilgilerinin en yakından izlendiği ülkelerden birinin ise, Türkiye olduğu ortaya çıktı.

Nitekim Türkiye, E.V.A. inisiyatifindeki verileri en çok indiren 3. ülke olarak dikkati çekiyor. Bu verilerin en çok ses getirdiği ülke yüzde 34.5 görüntüleme oranıyla Rusya olurken, bu ülkeyi yüzde 15’le markanın anavatanı İsveç izliyor. Türkiye ise, yüzde 7’lik oranla, en çok görüntüleme yapan ülkeler arasında Hindistan, İspanya, İngiltere, Belçika, Finlandiya, ABD, Norveç ve Almanya’nın önüne yer alıyor.

1.3 milyon kaza

Yayınlanan istatistiklere göre; 2018 yılında Türkiye’de toplam 1 milyon 229 bin 364 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 42 bin 832 adedi maddi hasarlı olurken, 186 bin 532 adediyse ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti. Aynı istatistiklere göre ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75’i yerleşim yeri içinde, yüzde 25’iyse yerleşim yeri dışında meydana geldi. Geçtiğimiz yıl trafik kazalarında 6 bin 675 kişi hayatını kaybederken 307 bin 71 kişi de yaralandı.

XC90’a makyaj, XC40’a takviye

Volvo’nun üst sınıftaki popüler SUV temsilcisi XC90, makyaj operasyonu geçirirken, XC40’a da yeni motor seçeneği geldi. XC90’nın dış ve iç tasarımında yenilikler yapılırken, ön ızgara tasarımı, tamponlar ve jant seçeneklerinde değişimler meydana geldi. Bununla birlikte XC90, Formula 1 araçlarında da kullanılan ve KERS (Kinetik Enerji Geri Kazanım Sistemi) teknolojisinden yararlanan bir versiyona kavuşacak. Eylül ayında Türkiye’de de satışa sunulacak bu versiyon, XC90’ın en dikkat çekici versiyonu olacak, dizel motorla birlikte yüzde 15 daha fazla yakıt tasarrufu sunacak.

XC40 ise, uzun süredir beklenen 163 HP’lik 1.5 lt T3 motor seçeneğiyle de satılmaya başlandı.



Otomotiv ihracatında yüzde 5’lik artış

Türkiye otomotiv endüstrisi, temmuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 2.9 milyar dolarlık ihracata imza attı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nden (OİB) yapılan açıklamaya göre, yüzde 18’lik payla Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisinin aylık ihracat ortalaması da, ocak-temmuz döneminde

2.6 milyar dolar oldu.

Otomotiv sektörünün ocak-temmuz dönemi toplam ihracatı ise yüzde 5 düşüşle 18 milyar 216 milyon dolar olarak kaydedildi.

Temmuz ayında binek otomobil ihracatı yüzde 3 artışla 1 milyar 141 milyon dolar olurken, bu grubun endüstrinin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 39.5 oldu. Yan sanayi ihracatı yüzde 3 düşüşle 886 milyon dolar olurken, bu grubun aldığı pay da yüzde 30.5 olarak gerçekleşti. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 0.5 azalarak 484 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatıysa yüzde 32 artışla 207 milyon dolar olarak kaydedildi. Geçen ay ağır ticari araç sınıfında yer alan çekici ihracatı da yüzde 75 gibi bir oranda artış kaydetti.

Aylık bazda en fazla ihracat, yüzde 5 artış ve 414 milyon dolarlık ciroyla Almanya’ya yapıldı. Fransa, temmuzda kaydedilen yüzde 20 artış ve 386 milyon dolar ihracat rakamıyla en büyük ikinci pazar oldu.

Otokar cirosunun yüzde 80’i dış satışlardan geldi

Türkiye’nin önde gelen tivcari araç ve savunma sanayii üreticilerinden Otokar, yılın ilk yarısında ihracatını 5’e katladı. Fikri mülkiyet hakları kendine ait ürünleriyle 60’tan fazla ülkede faaliyet gösteren Otokar, ticari ve savunma sanayiindeki araç teslimatlarıyla ilk yarıda 1.3 milyar TL ciro elde etti.

İhracatını da geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat artırmayı başaran Otokar’ın cirosundaki ihracat payı yüzde 81 düzeyine ulaştı. Genel Müdür Serdar Görgüç “Yılın ilk 6 ayında neredeyse geçen yılki toplam performansımıza ulaştık... 2018 sonunda ciromuzun yüzde 65’ini oluşturan ihracatın payını, ilk 6 ayda yüzde 81’e taşıdık. Geçen yılın ilk 6 aylık dönemine kıyasla ihracatımızı 5 kat artırarak ciromuzu 1.3 milyar TL, karımızı ise 195 milyon TL seviyesine yükselttik” dedi.

Son 10 yılda Ar-Ge için cirosunun yaklaşık yüzde 8.5’ini ayıran Otokar’ın, ürettiği araçlarla dünya pazarlarındaki yükselişine devam ettiğini söyleyen Görgüç, “Hem ticari hem de savunma sanayiinde ilklerin öncüsü konumunda olan Otokar’ın dünya markası olması için emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

Yeni 911 aileyi genişletiyor!

Porsche, efsanevi modeli 911’in 8. neslini 911 Carrera ile genişletiyor. Coupe ve Cabriolet olarak pazara sunulan yeni 911 Carrera, 3.0 lt 6 silindirli çift turbo beslemeli motoruyla 385 PS güç üretiyor. 911 model ailesinin giriş seviyesi olan yeni Carrera’nın sunduğu bu güç, önceki modele göre 15 PS daha fazla.

Daha küçük çaplı jantlar, frenler ve egzoz çıkışlarıyla farklı bir görünüme kavuşan model, 10.9 inç dokunmatik ekran, kapsamlı bağlanabilirlik ve ayrıca “Porsche Wet Mode” gibi ıslak zeminli yollarda daha da güvenli yol tutuşu sağlayan yenilikçi sürüş destek sistemi gibi donanımlara sahip. Bu versiyonlarda da “Carrera S”teki gibi motor, şasi ve frenler sportif kullanıma yönelik tasarlanmış.

911 Carrera modelinin 3.0 lt’lik 6 silindirli motoru, yeni 8-ileri çift kavramalı şanzıman (PDK) tarafından sağlanıyor. Bu sayede 293 km/s azami hıza ulaşabilen 911 Carrera Coupe, 0-100 km/s hızlanmasını da 4.2 saniyede tamamlıyor. Opsiyonel Sport Chrono Paketi ile bu süre 0.2 saniye daha azalıyor.

Karsan, Fransa’da ortaklık yaptı

Türkiye’nin çok markalı araç üreticisi konumunda yer alan Karsan, yurtdışına yönelik önemli bir anlaşmaya daha imza attı. Firma, ürün-hizmet ağını genişletmek ve ihracattaki yükselen ivmesini daha da ileriye taşımak amavcıyla Fransa’daki distribütörü “Hervouet Corporate Industry”nin (HCI) yüzde 50 hissedarı oldu. Bu ortaklıkla Karsan, Fransa pazarındaki payını artırma ve ülkede gerçekleşen kamu ihalelerine katılabilme noktasında önemli bir adım atmış oldu.

İhracattaki başarılarına yenilerini katmaya hazır olduklarını belirten Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Fransa’nın köklü firmalarından HCI ile süregelen distribütörlük ilişkimizi daha ileri bir boyuta taşıyarak ortaklığımızı gerçekleştirdik. HCI’nin Fransa pazarında uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimiyle geniş müşteri portföyü, Karsan’ın bu pazardaki gelişimine katkı sağlayacaktır... Özellikle elektrikli ürün gamımızı yaygınlaştırmayı istediğimiz Fransa’da, 6 ve 8 metrelik kompakt boyutlarıyla Jest Electric ve Atak Electric araçlarımız talep görüyor. Bu pazardan şimdiye kadar toplam 13 adet elektrikli araç siparişi almış durumdayız” dedi.

HCI Group’a bağlı olan HCI, geniş ürün yelpazesiyle toplu taşıma sektörünün ihtiyaçlarını karşılıyor. Grubun satış ağı içerisinde, Fransa ile birlikte Lüksemburg ve Belçika da yer alıyor.