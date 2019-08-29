BİST95.9080EURO6,460USD5,820,18ALTIN288,740,32
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiKazakistan’daki 6’ncı şubeyi açtı
    29.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Kazakistan’daki 6’ncı şubeyi açtı

    Ziraat Bankası, Türkiye yanında dünyada da büyümesini sürdürüyor. Kazakistan’ın Almatı şehrinde açtığı ikinci şubesi ile yurtdışında 101 noktaya ulaşmış oldu. Ziraat Bankası, dünyada en yaygın faaliyet ağına sahip Türk bankalarından biri. Kazakistan’daki iştiraki Kazakhstan Ziraat International Bank’ın 6. şubesi Almatı’da açıldı.

    Kazakistan’daki 6’ncı şubeyi açtı

    Aktau, Almatı, Astana, Çimkent, Atirau şubelerinden sonra bankanın Almatı kentindeki ikinci şubesi, 23 Ağustos tarihinde faaliyete başladı. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan, Çin, Orta Asya Cumhuriyetleri, Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan arasında önemli ulaşım noktalarından biri olan Almatı, Kazakistan’ın en büyük şehri ve eski başkenti. 

    Pazar payı artıyor

    1993 yılında kurulan Kazakhstan Ziraat International Bank, Kazakistan’da kurulan ilk yabancı sermayeli bankalardan biri olarak kurumsal faaliyetlerin finansmanına yönelik ihtiyaçları etkin bir şekilde karşılayarak ülkede pazar payını arttırmaya devam ediyor.

    Ziraat Finans Grubu’nun Kazakistan dışında, Almanya, Karadağ, Bosna, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan’da da iştirak bankaları bulunuyor. Yurtdışı iştirakleri ve şubeleri ile 18 ülkede 101 noktada küresel banka olarak varlığını sürdüren Ziraat Bankası, bulunduğu coğrafyaların Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerine de katkı sağlıyor.

    İstanbul'da çarşaflı saldırıKağıthane’de sokakta oturarak çekirdek yiyen gruba, çarşaflı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, şüpheli ise elindeki silahla kayıplara karıştı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakanlık açıkladı! Sayı 4'e yükseldi

    Bakanlık açıkladı! Sayı 4'e yükseldi

    Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 29 Ağustos Milli Piyango çekilişi

    Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 29 Ağustos Milli Piyango çekilişi

    'Bu kadarına da pes' dedirten olay... Sahte dişçi sapık çıktı!

    'Bu kadarına da pes' dedirten olay... Sahte dişçi sapık çıktı!

    Eşini karnındaki bebeğiyle öldürmüştü! Anne isyan etti

    Eşini karnındaki bebeğiyle öldürmüştü! Anne isyan etti

    Sıradaki Haber