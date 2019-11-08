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    HaberlerEkonomi HaberleriKDV'de değişiklik! Resmen açıklandı...
    08.11.2019 - 07:48 |

    KDV'de değişiklik! Resmen açıklandı...

    Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı.

    KDV'de değişiklik! Resmen açıklandı...

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.2.2.) bölümünün beşinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

    “Özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel fatura onaylanmış sayılır.”

    Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.
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