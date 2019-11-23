Kebap mobil oyun oldu kapı cepten açılacak

Fuarda tanıtımı yapılan ilginç girişimler arasında akıllı kilit uygulaması NoQey, lojistik ve taşımacılığın Uber’i Yükle, Türk yemeği kebabı mobil oyun haline getiren Kebap World bulunuyor.



Kilitler akıllandı



Yüzde yüz yerli olarak geliştirilen NoQey uygulamasıyla eviniz veya işyerinizdeki kapıları cep telefonu uygulamasıyla açacabileceksiniz. Cloud Factory adlı firma tarafından geliştirilen uygulama yüksek güvenlik de sunuyor. Kapıya küçük bir aparat monte ediliyor ve daha sonra cep telefonundan mobil uygulamayla kontrol edilebiliyor.



Kablosuz internet ve bluetooth’la kullanım özelliği olan uygulama anahtarları sanallaştırıyor. Firmanın İş Geliştirme Uzmanı Eda Dügen, ailenin her üyesine sanal anahtar tanımlanabildiğini ve yurtdışında bile olunsa kapının cep telefonundan açılıp, kilitlenebildiğini anlatıyor. Kapı zorlandığında, kapının yanından geçildiğinde ya da anahtarlı girişleri de size bildirim olarak gönderiyor.



Akıllı ev sistemlerini de destekleyen NoQey, Alexa’ya da entegre olabiliyor. Fiyatının bin TL civarında olması planlanıyor.



Taşımacılığın Uber’i olacak



Türk girişimci Halit Samur, ‘Yükle’ ile taşımacılığın Uber’i olacak. Uygulamayı bir yıl önce geliştirdiğini belirten Samur, “Türkiye’de lojistik sektöründe karmaşa var. Fiyatlar farklı, standart yok. Biz bunu görüp Uber ve Careem gibi sistemi bu alana uygulamak istedik. Uygulamada araçların bilgisi var, ürün tipi ve kasa tipini seçip size uygun fiyatı araştırabiliyorsunuz. Aracın gönderinizi taşırken konumunu da takip edebilirsiniz. Bizim kendi aracımız yok, şoför ve araçlarla anlaşmalı olarak çalışıyoruz. Bu şekilde sektördeki keşmekeşliğe son verip fiyat istikrarı da sağlanabilir” diyor.



İlk etapta 8 ilde şehir içi taşımacılıkla başlayacaklar. Altı ay içinde 50 ile ulaşmayı hedefliyor. 1.5 yıl içinde şehirler arasında, 3 yıl içinde de bölgedeki diğer ülkelere bu hizmeti yaymayı planlıyor.



‘Ne giysem’ derdine son









‘Giydir Beni’ mobil uygulamadan giyim konusunda öneriler sunuyor. Gardırop ve kombininizi cebinize taşımanızı sağlıyor. Kıyafetlerinizi uygulamaya yükleyerek kombin isteyebiliyorsunuz. Hangi kıyafetle hangisinin daha iyi gideceği konusunda gerçek moda uzmanları fikir veriyor. Giydir Beni’nin kurucu ortaklarından Erdem Nohutçu, alışverişteyken hangisini almakta kararsız kaldığınızda da yardıma koştuklarını ve modacıların düşüncelerinin dakikalar içinde cep telefonlarına gönderildiğini anlatıyor.



Türk yemeklerini oyunlaştırdı









Kebap, kokoreç, çiğ köfte, tost, baklava, dondurma gibi Türk yemekleri mobil oyun oldu. Hammurabi Games’in kurucu ortağı Hasan Demircioğlu (30), 18 türk yemeğini oyun haline getirdiklerini belirterek, iOS ve Google Play’da mobil oyun olarak indirilip oynanabildiklerini söyledi. Kebap World’le oyuncular Türkiye’nin farklı illerinde yemek pişiriyor. Adana’da kebap, Samsun’da pide, Kayseri’ye gidip mantı yiyebilir veya Ege’de balık hazırlamaya başlayabilirsiniz.

