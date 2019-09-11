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    Haberler EkonomiKentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın yeni yol haritası belirlendi
    11.09.2019 - 15:03| AA

    Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın yeni yol haritası belirlendi

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 3 temel ilke, 4 ana başlık ve 8 maddeden oluşan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı yarın kamuoyuna açıklayacak.

    Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın yeni yol haritası belirlendi

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2012 yılında başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Kurum, kentsel dönüşümün yeni yol haritası olan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı yarın İstanbul'da düzenlenecek toplantıda kamuoyuyla paylaşacak.

    Kurum'un yaptığı belediye ziyaretleri, yaklaşık 60 ilde vatandaşlarla yapılan görüşmeler ve kentsel dönüşüm paydaşlarıyla yapılan istişare toplantıları sonucu Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hazırlandı.

    Hazırlanan 5 yıllık eylem planı, 3 temel ilke, 4 ana başlık ve 8 maddeden oluşuyor. Temel ilkeleri, yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm olan 8 maddelik eylem planıyla doğal afetlere kalıcı çözümler bulunacak.

    Köklü yenilikler getirecek eylem planıyla finansman kaynaklarının nasıl karşılanacağı ana hatlarıyla duyurulacak.

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