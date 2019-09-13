Kentsel dönüşümde ‘eylem’ vakti!

Kentsel dönüşümde uzun yıllardır devam eden çalışmalar Türkiye çapında bir eylem planıyla topyekun mücadeleye dönüştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘kentsel dönüşüm eylem planı’ ile dönüşümde temel 3 ilke; ‘yerinde dönüşüm’, ‘gönüllü dönüşüm’ ve ‘hızlı dönüşüm’ oldu.

5 yıllık eylem planı kapsamında her yıl 300 bin konutun dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu seferberlik kapsamında bakanlık da dahil olarak 5 yılda 250 bine yakın konutun dönüşümünü sağlayacak. Eylem planının açıklandığı İstanbul’daki basın toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm projelere, tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu, vatandaşa destek vererek 2012’den bu yana devam eden kentsel dönüşüm seferberliğinde büyük adımlar atacaklarını söyledi.

22 milyon güvende

Kentsel dönüşümü 4 ana başlık altında topladıklarını ifade eden Kurum, bunların ‘deprem riski altındaki yapıların ve alanların dönüşümü’, ‘sel ve heyelan riski altındaki alanların dönüşümü’, ‘tarihi kent merkezleri ve meydanların dönüşümü’, ‘sanayi alanlarının taşınması ve dönüşümü’ olduğunu söyledi.

Türkiye’nin yüzde 66’sının deprem riski altındaki alanlardan oluştuğunu hatırlatan Bakan Kurum, nüfusun yüzde 71’inin deprem riski altındaki alanlarda ikamet ettiğini dile getirdi. Bakan Kurum, 2012’den bu yana yapılan çalışmalarla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“53 farklı ilimizde ilan ettiğimiz 281 riskli alanda kentsel dönüşümü başlatmış olduk ve bu alanlarda bugüne kadar 1 milyon 166 bin bağımsız birimin dönüşümünü başlattık. Bunların bir kısmı yapıldı hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edildi, bir kısmı inşa aşamasında. Vatandaşlarımıza ve belediyelerimize 11 milyar lira kaynak sağlandı. Bugüne kadar 730 bin binamızı denetledik. İnşaatı süren 393 bin binanın denetimine de devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız denetimlerle tam 22 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda güven içinde oturmasını sağlamış olduk.”

İşte 8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı

- Kentlerin anayasası olacak: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’yle kentlerin dönüşüm anayasasını oluşturacaklarını anlatırken, bu sayede her bir şehrin kendine özgü bir dönüşüm anayasası, planı olacağını ifade etti. Buna göre her kentin kendi dönüşüm alanları yapılan analizlerle belirlenecek.

- 300 bin konut dönüşecek: Kurum, dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konuttan acil olarak 1.5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içerisinde sağlamak için harekete geçtiklerini, bu çerçevede 100 bini İstanbul’da olmak üzere her yıl 300 bin konutun dönüşümünü sağlamak hedefinde olduklarını söyledi.

- Taşkın alanındaki yapılar taşınacak: İklim değişikliğine bağlı yağış artışı ve dere yataklarındaki sağlıksız yapılaşmalar nedeniyle taşkın ve sel riski altında bulunan bölgedeki yapılar, 12 Temmuz 2019 tarihinde Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı’ndaki çerçeve ile yeni yerleşim alanlarına taşınacak. Bu kapsamda 15 bin yeni konut yapılacak.

- Tarihi bölgelere özel koruma: Tarihi kent merkezleri sahip oldukları geleneksel yapılarıyla, kültürel dokularıyla korunarak geleceğe ulaştırılacak. Tüm tarihi kent merkezlerimizde yer alan sağlıksız yapıların tamamı yenilenecek, tarihi hüviyetlerine kavuşturulacak.

- Sanayi bölgeleri dönüştürülecek: Şehir merkezlerinde kalan eski sanayi alanlarının dönüşümü hızla yapılacak. Böylelikle hem bu alanlar vatandaşların kullanımına açılacak, hem de yeni sanayi alanları oluşturarak sanayicilerin, esnafın daha iyi alanlarda çalışmasına öncülük edilecek. İstanbul, Kayseri, Kocaeli ve Konya’da 10 bin bağımsız birim üretme çalışmaları başlatıldı.

- Finansman desteği verilecek: İller Bankası; altyapı hizmetlerinin sağlanması amacıyla desteğini daha da artıracak. Yeni dönemde, İller Bankası kanalıyla belediyelere; 4 milyar liralık dönüşüm kredisi veriliyor. Ayrıca yüzde 50’ye kadar kredi finansmanında hibe desteği sağlanacak. Bunun yanında Emlak Katılım Bankası ile konut alım sürecinde, taraflara finans sağlanacak, konut alımını kolaylaştıracak.

- Mülkiyet problemi çözülecek: Şehirlerde çarpık yapılaşmanın ve mülkiyet probleminin yaşandığı alanlarda, yatay mimari ve modern şehircilik ilkelerine uygun imar planları yapılacak, dönüşüm; önceliği hak sahiplerine vererek gerçekleştirilecek. Bir yandan yapıları dönüştürürken bir yandan da vatandaşlar tapularına kavuşacak.

- İmar Barışı yapıları da güçlendirecek: Tespit edilen yapılar, Yapı Kayıt Belgesi almak koşulu ile imar kanunundaki kısıtlamalara tabi olmaksızın mevcut yapı alanlarında herhangi ilave artış ve kullanım kararı değişikliği meydana getirmeden güçlendirme ruhsatı alabilecekler. Bu kapsamda her yıl 50 bin konut güçlendirilecek.