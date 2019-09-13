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    HaberlerEkonomiKerkük’ten Türkiye’ye yeni boru hattı yolda
    13.09.2019 - 07:50 | | NAMIK DURUKAN Ankara

    Kerkük’ten Türkiye’ye yeni boru hattı yolda

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılama hazırlığı yapan Bağdat yönetimi ile ekonomik, siyasi ve askeri konularda yeni işbirliği yapılması bekleniyor.

    Kerkük’ten Türkiye’ye yeni boru hattı yolda

    Görüşmelerde ağırlıklı olarak Kerkük’ten Türkiye’ye ikinci boru hattı döşenmesi konusu ele alınacak. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Türkiye ilişkilerini her iki ülke halklarının karşılıklı çıkarları doğrultusunda her alanda geliştirmek istediklerini söyledi.

    Adil Abdulmehdi önceki gün Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı makamında kabul etti. Görüşmede Erdoğan’ın yıl sonunda Bağdat’a gerçekleştireceği ziyaretin de ayrıntılı olarak ele alındığı bildirildi.

     

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