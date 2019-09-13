Kerkük’ten Türkiye’ye yeni boru hattı yolda

Görüşmelerde ağırlıklı olarak Kerkük’ten Türkiye’ye ikinci boru hattı döşenmesi konusu ele alınacak. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Türkiye ilişkilerini her iki ülke halklarının karşılıklı çıkarları doğrultusunda her alanda geliştirmek istediklerini söyledi.

Adil Abdulmehdi önceki gün Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı makamında kabul etti. Görüşmede Erdoğan’ın yıl sonunda Bağdat’a gerçekleştireceği ziyaretin de ayrıntılı olarak ele alındığı bildirildi.