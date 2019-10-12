Kestane kebabın fiyatı el yakıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane tezgâhlarda yerini aldı. Kestane fiyatı çarşı pazarda kilogramı 10-25 lira arasında değişiyor. Sokak satıcılarının mangalında ise fiyat kilogram başına 70-100 liraya kadar çıkıyor. 100 gramı 10 lira, 300 gramı ise 30 liradan vatandaşa sunuluyor.

Üretim % 15 artacak

Fiyatların kestanelerin büyüklüklerine göre değiştiğini söyleyen sektör temsilcileri, kestane ihracatında katma değerli ürünlere yoğunlaşmak gerektiğine dikkat çekiyor. Türkiye’de en fazla kestane üretimi ise Ege Bölgesi’nde gerçekleşiyor. Üreticiler bu yıl kestanede yüksek rekolte bekliyor. Sektör temsilcileri bu yıl üretimde yüzde 15’lik artış öngörüyor.

65 bin ton

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre, yılda 65 bin ton kestane üretiliyor. 2018’de 13 bin ton kestane ihraç edildi. Böylece üretimin yüzde 20’si ihracata gitmiş oldu. Bu yıl mevcut koşullar altında, ihracatın ton bazında 15 bin tonu, dolar bazında ise 50 milyon doları geçmesi bekleniyor. Kestanede 1500 ton da ithalat yapılıyor.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, üretimin geçen yıllara göre daha iyi durumda olduğunu belirtti. 350-400 ton üretim beklediklerini söyleyen Koca, “Birkaç yıldır kestanede dal kanseri var. Bu nedenle üretim neredeyse yüzde 50 azaldı. Kilogram fiyatı ürüne göre 10-25 lira arasında değişiyor” dedi.

Sezonun ilk kestanesi...

Önemli kestane üretim merkezlerinden Aydın’da sezonun ilk kestanesi kilogramı 80 liradan alıcı buldu. Aydın Ticaret Borsası’nda kestane sezonunun açılışı dolayısıyla geçtiğimiz gün tören düzenlendi.

Üretim merkezi

Törende, farklı ilçelerden 2 üreticinin getirdiği 50 kilogram kestane, sembolik olarak kilogramı 80 liradan borsa tarafından satın alındı.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel, kestanenin kent için önemli bir geçim kaynağı olduğunu, Türkiye’de üretilen 64 bin ton kestanenin 26 bin tonunun Aydın’da yetiştirildiğini söyledi. Aydın Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Yılmaz Bozkır en fazla kestanenin Aydın’da yetiştirildiğini, üretici Davut Bayrak da bu sezon yüksek rekolte beklediklerini ifade etti.

İlk sırada İtalya var

Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) verilerine göre, geçen yıl Türkiye’den 32 ülkeye 43.3 milyon dolarlık kestane ihracatı yapıldı. İhracat yapılan ülkelerde 32 milyon dolarla ilk sırada İtalya yer alıyor. İtalya ihraç ettiğimiz kestaneleri işleyip satıyor. Sektör temsilcileri, kestane konusunda katma değerli ürünler üretilmesi gerektiğini dile getiriyor.

50 milyon $

2019 yılında kestane ihracatında hedef ise 50 milyon dolar. İhracatta İtalya’yı ise 6.6 milyon dolarla Lübnan ve 950 bin dolarla Almanya takip ediyor.

Turlar başladı...





Türkiye’de hasat turizmine ilgi de gün geçtikçe artıyor. Lavanta ve gül hasatlarıyla birlikte tarıma dayalı kırsal turizm gelişiyor. Turizmciler diğer tarımsal ürünler için de tur düzenlemeye yöneldi. Havaların soğumaya başlamasıyla kestane hasadı turları da gündeme geldi.

Bazı tur şirketleri Kocaeli, Yalova, Sapanca ve Bursa’da kestane toplama etkinliği yapıyor.

Turlarda katılımcılar ağaçlardan dökülen kestaneleri topluyor. Günübirlik tur fiyatları ise 130 liradan başlıyor.

‘GAL ARISI’ İLE MÜCADELE





Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan Orman Zararlıları ile Biyolojik Laboratuvarı’nın açılışını yaptı. Bakan Pakdemirli, kestane üretiminde kaybın yüzde 70’e ulaştığını belirterek, ‘gal arısı’ gibi zararlı böceklerle mücadele etmek için doğaya faydalı böceklerin bırakılacağını ifade etti. Pakdemirli, ABD’den özel olarak getirilen ve görüntüyü anında gözlüğe aktarabilen ‘drone’u kullandı.