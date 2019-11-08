Kestane şekeri Türkiye’nindir

Bursa’ya özgü lezzetlerden biri olan kestane şekeri, İlka Şekerleme’nin 3 farklı markayla, 50 dolayında farklı ürünü pazara sunmasıyla, dünyanın birçok ülkesinde sevilmeye başladı. İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, ağırlıklı olarak Bursa’da üretilen kestane şekerinin Türkiye’ye ait bir şekerleme olduğunu belirterek bu ürünü tüm dünyaya tanıttıklarını söyledi.



Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markalarıyla iç ve dış pazarda milyonlarca insana kestane şekerinin eşsiz lezzetini tattırdıklarını hatırlatan Mümin Akgün, 5 kıtada çok sayıda ülkeye ihraç ettikleri kestane şekerini, Türkiye içinde de şubeler aracılığı ile tüketime sunduklarını ifade etti. Akgün ürünlerini çeşitli tür, ebat ve miktarlardaki ambalajlar ile farklı hedef kitlelere ulaştırdıklarını vurguladı.



Üretime 1995 yılında Kardelen markasıyla başladıklarını ve iç pazarda bayilik ağını bu markayla kurduklarını belirten Akgün, Bursa’dan başlayarak çevre illere açıldıklarını söyledi. Akgün, “ Markamıza uygun mağaza konseptleri geliştirdik. Dayanıklı ürünleri piyasaya sunduk ve ambalajlarımızı da güzelleştirdik. Böylece Kardelen Markamız iç pazarda büyük ilgi gördü” dedi.



Akgün, yurt dışı pazarda Kardelen’in telaffuzunda yaşanan zorluklar üzerine, Cardelion markası ile ihracata başladıklarını ve bu markayı dünyanın birçok ülkesinde tescil ettirdiklerini kaydetti. İç pazarda ise ekonomik ürün talepleri gelmeye başladığını aktaran Akgün, “Bunun üzerine Yaylacık diye ikinci bir markayla ekonomik ürünleri iç pazara sunmaya başladık” ifadelerini kullandı. Piyasaya sundukları muhtelif içerikteki kestane şekerini 50 dolayında ambalaj ile satışa sunduklarına da dikkati çeken Akgün, Türkiye’de 24, Suudi Arabistan’da 4 şubelerinin yanı sıra, dünyada çok sayıda mağazada ürettikleri kestane şekerini satışa sunduklarını söyledi.



Başvuru yapıldı



Aynı zamanda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Gıda Komitesi Başkan Yardımcısı da olan Mümin Akgün, Bursa kestane şekerine Coğrafi İşaret alınması için başvuru yapıldığını ve yapılan başvurun kabul edilerek kurulda incelendiğini söyledi. Türkiye’de kestane şekerinin ağırlıklı olarak Bursa’da üretildiğini, buradan Türkiye ve dünyaya yayıldığını bildiren Akgün, “Yaklaşık 40 firma Bursa’da kestane şekeri üretiyor. BTSO’da, 27. Grup Gıda Komitesi olarak coğrafi işaret tescili için yönetim kurulu kararı alıp Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurumuzu yaptık. Bu başvurumuz kabul edildi ve inceleniyor” dedi. Kestane şekeri üretmek için gerekli olan hammaddenin Bursa’nın yanı sıra, Balıkesir, Yalova, Karamürsel, Ödemiş, Nazilli ve Karadeniz bölgelerinden temin edildiğini belirten Akgün şöyle devam etti:



“Ama ağırlıklı üretimi Bursa’da yapılıyor. 300 yıldır Bursa’da Cumalıkızık ve Fidyekızık’ta toplanan kestanelerden pekmez yapılırmış. Bu gelenek Bursa’da bazı bölgelerde hâlâ devam ediyor. İlka Şekerleme olarak biz modern bir tesis kurarak bu ürünü başta Türkiye olmak üzere bütün dünyaya pazarlamaya başladık.”



‘Dünyaya tanıtıyoruz’



Akgün, İlka Şekerleme olarak Cardelion markası ile 12 yıldan beridir Fransa’nın Paris kentindeki düzenlenen Dünyanın en büyük gıda fuarı olan SİAL’e, 6 yıldır da Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen dünyanın en büyük şekerleme fuarı olan Anuga’ya katıldıklarını hatırlatarak şunları söyledi:



“Biz bu fuarlarda sadece firmamızı ve Bursa’yı değil Türkiye’yi tanıtıyoruz. Ayrıca Duabi ve Amerika’daki sektör fuarlarına da katılıyoruz. Bu fuarlarda ürünümüz için ‘Türkiye kestane şekeri’ diyoruz. Fransızlar, ‘Kestane şekeri bizimdir’ diyor. Biz de cevap olarak, ‘300 yıldır üretiyoruz’ diyoruz. Katıldığımız fuarlarda ürünlerimizi Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Francoise Hollande’ye, ünlü tenisçi Maria Sharapova’ya da tattırdık, çok beğendiler. Türk kestane şekerinin şeker oranı, Fransız kestane şekerine göre düşük, daha hafif ve daha fazla kestane tadı geliyor. Biz firma olarak elimizden geldiği kadar kestane şekerini yurtdışında tanıtmaya devam ediyoruz.”



‘FSSC 22000 belgemiz var’







Mümin Akgün, İlka Şekerleme olarak önceliklerini kaliteli üretim yapmaya verdiklerini de belirterek, 2007 yılında sektörde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alan ilk firma olduklarını hatırlattı. Kaliteli üretim için taviz vermediklerinin altını çizen Akgün, “Kısa süre önce de, TSE tarafından verilen FSSC 22000 Belgesi alıp sektörümüzde bir ilke daha attık” dedi.