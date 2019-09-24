BİST101.6471,63EURO6,25-0,65USD5,68-0,72ALTIN277,56-0,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiKGF "bölge temsilcilikleri" kuracak
    24.09.2019 - 11:25 | | AA

    KGF "bölge temsilcilikleri" kuracak

    Türkiye'de bugüne kadar 708 bin işletmeye 362 milyar liralık kredi kullandıran Kredi Garanti Fonu (KGF), "bölge temsilcilikleri" kurmak için harekete geçti.

    KGF "bölge temsilcilikleri" kuracak

    AA muhabirinin, KGF yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamak misyonuyla 1991 yılında kurulan ve ilk kefaletini 1994'te veren fon, ulusal ve uluslararası iş birliklerine giderek, teminat yetersizliğinden dolayı kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin krediye erişimlerini kolaylaştırıyor.

    Kurum, bir yandan da 2016 yılında başladığı değişim ve dönüşüm süreci kapsamında reel sektörün ihtiyaçları, teknolojik gelişmeler, konjonktürel faydalar gibi birçok etkene dayalı olarak çağın ve piyasanın gereksinimleri ışığında kendisini yeniliyor.

    Günde 10 binden fazla başvuru değerlendiriliyor

    Ekonomik büyümeye katkısıyla adından söz ettiren KGF, bugüne kadar 708 bin işletmeye 362 milyar liralık kredi kullandırdı. Bir süredir özellikle bölge bazlı çalışmalarını yoğunlaştıran fon, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde "KGF bölge temsilcilikleri" kurmak için düğmeye bastı. Kurulacak temsilcilik sayısı ve yerler, kurumun çalışmaları ışığında son şeklini alacak.

    Reel sektör ve bankacılık sektörüyle sahada iletişimi hızlandırmak amacıyla kurulacak temsilcilikler, objektif ve şeffaf değerlendirme süreçlerini sağlamlaştırmak, reel sektörün ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve ülkenin bölgeler bazında değişen ihtiyaç ve dinamiklerine uygun ürünler geliştirmek amacıyla çalışacak.

    Kurum, işletmelerin başvurularını genel müdürlük binasında yer alan birimler aracılığıyla sonuçlandırıyor. Son teknolojiye sahip hızlı ve güvenli sistemleri sayesinde fonun günde ortalama değerlendirdiği başvuru sayısı 10 bini geçiyor.

     

      Bahçeli'nin ameliyatına girmişti! O cerraha şokİstanbul Kadıköy’de Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman’ın evine giren 3 kadın hırsız, içerisinde yaklaşık 50 bin TL ile döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayı bavula yerleştirip çaldı. Şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, Dr. Zorman'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2016 yılındaki kalp kapakçığı ameliyatına da girdiği belirtildi.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika... Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

      Son dakika... Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

      Eski eşini öldürmeye böyle gitmişti! Cezaevinde intihar etti

      Eski eşini öldürmeye böyle gitmişti! Cezaevinde intihar etti

      Son dakika! İstanbul Silivri açıklarında depremler sürüyor... Son depremler...

      Son dakika! İstanbul Silivri açıklarında depremler sürüyor... Son depremler...

      Boşanma aşamasındaki eşe cinsel saldırı davasında flaş karar!

      Boşanma aşamasındaki eşe cinsel saldırı davasında flaş karar!

      Sıradaki Haber