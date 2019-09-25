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    HaberlerEkonomiKGF temsilciliklerle bölgelere uzanacak
    25.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    KGF temsilciliklerle bölgelere uzanacak

    Türkiye’de bugüne kadar 708 bin işletmeye 362 milyar liralık kredi kullandıran Kredi Garanti Fonu (KGF), “bölge temsilcilikleri” kurmak için harekete geçti.

    KGF temsilciliklerle bölgelere uzanacak

     KGF yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamak misyonuyla 1991 yılında kurulan ve ilk kefaletini 1994’te veren fon, ulusal ve uluslararası iş birliklerine giderek, teminat yetersizliğinden dolayı kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin krediye erişimlerini kolaylaştırıyor.

    10 binlerce başvuru

    Ekonomik büyümeye katkısıyla adından söz ettiren KGF, bugüne kadar 708 bin işletmeye 362 milyar liralık kredi kullandırdı. Bir süredir özellikle bölge bazlı çalışmalarını yoğunlaştıran fon, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde “KGF bölge temsilcilikleri” kurmak için düğmeye bastı. Temsilcilik sayısı ve yerler, kurumun çalışmaları ışığında son şeklini alacak.

    Reel sektör ve bankacılık sektörüyle sahada iletişimi hızlandırmak amacıyla kurulacak temsilcilikler, objektif ve şeffaf değerlendirme süreçlerini sağlamlaştırmak, reel sektörün ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve ülkenin bölgeler bazında değişen ihtiyaç ve dinamiklerine uygun ürünler geliştirmek amacıyla çalışacak.

    Kurum, işletmelerin başvurularını genel müdürlük binasında yer alan birimlerle sonuçlandırıyor. Son teknolojiye sahip hızlı ve güvenli sistemleri sayesinde fonun günde ortalama değerlendirdiği başvuru sayısı 10 bini geçiyor.

     

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