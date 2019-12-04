Kıbrıs’ta kutlama Avrupa’da tur

2019’un son, yeni yılın ise ilk tatili için heyecan başladı.

Yılbaşı coşkusunu farklı şehirlerde ve ülkelerde yaşamak isteyenler ya da bu tarihi tura çıkmak için kullanacaklar, rezervasyonlarını yapıyor. Tatilciler, bir taraftan otellerin eğlence programlarına bakarken, diğer taraftan 28 Aralık - 1 Ocak tarihini çeşitli turlara katılmak için fırsat olarak değerlendiriyor.

Yılbaşı eğlenceleri için İstanbul, Antalya ve Kuzey Kıbrıs öne çıkarken, kayak bölgelerine yapılan rezervasyonlar da her gün artıyor.

‘Sanatçı’ etkisi...

Yılbaşı eğlencelerinin aranılan ismi olan sanatçıların pek çoğu bu yıl da İstanbul, Antalya ve Kuzey Kıbrıs’ta sahneye çıkacak.

Antalya ve Kıbrıs otellerinin çoğunda 3 gece konaklamalı organizasyonlar hazırlandı. Megastar Tarkan bu yeni yılda da Kıbrıs’ta olacak. Girne’de bir otelde sahne alacak Tarkan’ı dinlemek en az üç gece konaklamalı satılıyor. Her şey dahil fiyat 12 bin liradan başlıyor.

Tatilbudur.com yılbaşı turları kapsamında Kıbrıs rezervasyonlarında bu hafta itibariyle yoğunluk yaşanmaya başladığını açıklarken Kıbrıs taleplerinde, otellerde sahne alacak sanatçıların bu kapsamda oldukça etkili olduğu belirtildi. Kıbrıs’ta en yoğun ilgiyi gören şehir ise Girne oluyor.

Kapadokya tatili

31 Aralık Salı ile 1 Ocak Çarşamba günlerini cumartesi ve pazar günleriyle birleştirip yeni yılı farklı şehir ve ülkelerde geçirecekler için yurt içinde öne çıkan rota Kapadokya oluyor.

Jolly’den yapılan açıklamada, İstanbul’a yakın olarak Abant, Sapanca, Bolu gibi doğa otelleri ile ve şifalı suların adresi Afyon ve Yalova’daki termal otellerin ön plana çıktığı kaydedildi.

Yurt içi turlarında ise en çok Kapadokya, Kars, Van, Mardin, Hatay, Gaziantep, Karadeniz ve Safranbolu’nun tercih edildiği belirtildi.

Yüzde 40 artış

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, yılbaşı döneminin hafta ortasına gelmesi nedeniyle daha düşük talep öngörüldüğünü ancak mevcutta talep artışlarının önemli bir boyuta geldiğini söyledi.

Kendi turlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artış yaşadıklarını anlatan Onaran, “Yurt içi satışları iyi giderken, yurt dışında da Avrupa’da yeni yılı kutlamak isteyenlerin oranı oldukça fazla. Yakın Avrupa ülkeleri, Kıbrıs, Kapadokya bu tatil döneminin öne çıkan noktaları oluyor” dedi.

Jolly’de ise, Lapland, Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkeleri, vizesiz destinasyonlardan Lviv, Belgrad, sıcak mevsimli destinasyonlardan Dubai, Katar, Uzak Doğu, kayak için Bansko, Pamporovo, vizesiz Bukovel, Paris Disneyland, Transilvanya şatolar turlarının tercih edildiği belirtildi.

Teknede, dağda yeni yıl kutlaması

Yılbaşına özel organizasyonlar saymakla bitmiyor. İstanbul’da teknede yapılan etkinlikler; Uludağ, Palandöken, Kartalkaya gibi kayak bölgelerinde ise otellerin gala programları yer alıyor. Tatilbudur.com’dan, kayak otellerine olan talebin, yurt dışında ise en fazla Bangkok, Pattaya turlarında artış gösterdiğini ifade ediliyor.