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    HaberlerEkonomiKifidis Anatomik Ayakkabı Üretimine Başladı
    01.10.2019 - 09:38 |

    Kifidis Anatomik Ayakkabı Üretimine Başladı

    1919 yılında Ortez-Protez firması olarak kurulan Kifidis, İzmir’in bilinir çocuk ayakkabı üreticilerinden Tuzcu Ailesi ile ortak ayakkabı üretimine başladı.

    Kifidis Anatomik Ayakkabı Üretimine Başladı

     Kifidis, kuruluşundan bu yana hakiki deriden, ayak sağlığına uygun alternatif malzemelerden ve anatomik yapıya uygun ayakkabı üretmeyi kendine misyon edinmiş bir marka.

    Türkiye’de anatomik ayakkabı kategorisinde ekol haline gelmiş Kifidis, ilk adım ayakkabısını tüm Türk tüketicisi ile buluşturmak amacında ve bunun için ülkemizin çeşitli illerindeki perakendecilerle çalışmaya başladı.

    KİPA Ayakkabıcılık adı altında geçtiğimiz mayıs ayında İzmir’ de faaliyete başlayan fabrikasında Kifidis Kids, Paplus ve Chiquitin by Kifidis markalarının üretimi gerçekleştirilmeye başlandı. Fabrikanın üretime geçmesiyle beraber üretim kapasitesinin artırılması hedeflendi ve çalışan kişi sayısı 50’ye çıkarıldı. Hedeflerine kısa sürede ulaşan Kifidis, yeni makine yatırımları ile beraber yıllık 120.000 çift ayakkabı üretim kapasitesine ulaştı.

    Kifidis, YK Başkan Yardımcısı Viron Vasiliadiz’in de belirttiği gibi; ürünlerine bu yıl anatomik kadın ayakkabısı ve terlik bandı da eklemek için çalışmalara başlandı. Kadın grubu ayakkabılarının üretimine başlanmasıyla birlikte kapasiteyi ve çalışan sayısını iki katına çıkarmak amaçlanıyor.

    Kifidis 100. Yılına Ulaştı

    Kifidis bu yıl 100. yılını ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek bir yatırımla kutlama kararı aldı. 2017 yılına kadar satış gelirlerinin %70’i ithal ürünlerden oluşuyordu. 2019 yılına geldiğimizde bu oran %50’ye kadar düştü. Hedef; bu oranı 2020 yılına kadar %30 bandına düşürmek. Önümüzdeki 5 yıl içinde üretilen ürünlerin yarısını ihraç ederek ülkemize döviz girişinde de katkıda bulunmak Kifidis’in hedeflerinden biri.

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