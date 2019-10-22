Kiğılı’dan yeni mağaza

Karşıyakalıların beğenisine sunulan yeni mağazanın açılışı töreni, Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca ve takımının katılımıyla gerçekleşti.

Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, “İzmir’deki yatırımlarımızı 11. mağazamızla büyüterek, İzmirlilerin taleplerine ve beklentisine yanıt veriyoruz. Çok yakında İzmir İstinye Park AVM’de de bir mağaza açılışımız olacak” dedi.