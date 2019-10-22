Kiğılı’dan yeni mağaza

Karşıyakalıların beğenisine sunulan yeni mağazanın açılışı töreni, Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca ve takımının katılımıyla gerçekleşti.
Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, “İzmir’deki yatırımlarımızı 11. mağazamızla büyüterek, İzmirlilerin taleplerine ve beklentisine yanıt veriyoruz. Çok yakında İzmir İstinye Park AVM’de de bir mağaza açılışımız olacak” dedi.
Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.