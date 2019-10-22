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    HaberlerEkonomiKiğılı’dan yeni mağaza
    22.10.2019 - 07:50 |

    Kiğılı’dan yeni mağaza

    Kiğılı, Abdullah Kiğılı Exclusive Cut ile İzmir Hiltown AVM’de kapılarını açtı. Türkiye’de 225 mağazası ve yurt dışında 20 ülkede 98 satış noktası bulunan marka, İzmir Karşıyaka’da yer alan Hiltown’da mağaza açtı.

    Kiğılı’dan yeni mağaza

    Karşıyakalıların beğenisine sunulan yeni mağazanın açılışı töreni, Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca ve takımının katılımıyla gerçekleşti.

    Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, “İzmir’deki yatırımlarımızı 11. mağazamızla büyüterek, İzmirlilerin taleplerine ve beklentisine yanıt veriyoruz. Çok yakında İzmir İstinye Park AVM’de de bir mağaza açılışımız olacak” dedi.

    Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
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