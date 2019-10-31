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    HaberlerEkonomiKilosu 5 TL'ye düştü! Kapışıldı
    31.10.2019 - 18:45 | | İHA

    Kilosu 5 TL'ye düştü! Kapışıldı

    Karadeniz'de yaşanan hamsi bolluğu vatandaşların yüzünü güldürdü. Samsun'da hamsinin kilosu 5 TL'den kapış kapış satılıyor.

    Kilosu 5 TL'ye düştü! Kapışıldı

    Hamsi satışının iyi olduğunu ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "Şu anda en çok satılan balık hamsi, mezgit ve istavrit. Şuan havalar çok iyi. Balık bollaşmaya başladı. Birkaç gün önceye kadar balıklar hep ufaktı. Şu anda biraz büyüdü. İnsanlar en çok hamsi alıyor. Geçen sene palamut boldu, bu sene palamut yok. Bu sene inşallah çinekop bekliyoruz. Çinekop bolluğu da yaşanırsa vatandaşın da bizim de yüzümüz daha çok güler. Havalar daha çok soğuduğunda balık daha bol ve büyük olacaktır" dedi.

    Balık satıcısı Halil Kıyak ise palamudun yerini hamsinin aldığını belirterek, “Şuan tezgahlarda hamsi bol. Hamsi, istavrit, mezgit bolluğu var. Bu sene palamut olmadı, palamut yerini hamsiye bıraktı. En çok şuan hamsi satılıyor. Fiyatı 5 TL. Hamsi bol, talep çok" diye konuştu.

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