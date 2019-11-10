Kırsal kalkınmaya 166 milyon lira destek

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun 16 Şubat’ta çıktığı IPARD-II 5. başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan projelerin 3. grup sonuçlarının kurumun internet adresinden açıklandığını bildiren Pakdemirli, “IPARD-II kırsal kalkınma destekleri 5. başvuru çağrısı 3. grubunda destek almaya hak kazanan ve 166 milyon liralık hibe sağlanacak 133 proje onaylandı. Hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başladı” ifadesini kullandı.

Pakdemirli, bu destek sayesinde kırsalda 400 milyon liranın üzerinde bir tutarda yatırım yapılmasının ve 600 kişilik yeni istihdam oluşturulmasının hedeflendiğini vurguladı.

Pakdemirli, hibe desteği alacak projelere ilişkin, “33’ü besi çiftliği, 35’i süt çiftliği, 12’si broyler, üçü yumurtacılık, 11’i süt işleme, ikisi kırmızı et işleme, biri kanatlı eti işleme, dördü su ürünleri işleme, 32’si de meyve ve sebze soğuk hava deposu yatırımını kapsıyor” bilgisini verdi.