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    HaberlerEkonomi HaberleriKişi başı tasarruf 16 bin 480 liraya çıktı
    07.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kişi başı tasarruf 16 bin 480 liraya çıktı

    Türkiye’de tasarruf mevduatları, yılın 9 ayında 2018’in aynı dönemine göre yüzde 14.8 artarak 1.3 trilyon liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 16 bin 480 lira oldu.

    Kişi başı tasarruf 16 bin 480 liraya çıktı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden AA’nın derlediği bilgilere göre, Türkiye’de tasarruf mevduatları, eylül sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14.8 arttı ve 1 trilyon 351 milyar 431 milyon 439 bin lira düzeyinde gerçekleşti.
    Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye’de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 16 bin 480 lira olarak hesaplandı. Bu rakam 2018’in ocak - eylül döneminde 14 bin 359 lira düzeyinde bulunuyordu.

    Bu da geçen bir yıllık süreçte Türkiye’de vatandaşın tasarrufunun ortalama 2 bin 121 lira arttığını ortaya koydu.

    Türkiye’de 16 bin lirayı aşan kişi başı tasarrufların İstanbul’da, eylül sonu itibarıyla 37 bin 964 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen kent oldu.

    İstanbul’un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen kentler 24 bin 427 lirayla Muğla, 24 bin 264 lirayla Ankara, 21 bin 666 lirayla İzmir, 19 bin 270 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 kentte kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

    Ankara sollandı

    Söz konusu 5 ilin yanı sıra Tunceli, Yalova, Uşak, Denizli, Aydın, Edirne, Eskişehir, Balıkesir, Kırklareli, Trabzon, Bursa, Isparta, Nevşehir, Zonguldak, Çanakkale, Mersin, Kırşehir, Adana, Aksaray, Tekirdağ, Kocaeli, Burdur, Hatay, Bartın, Erzincan, Kayseri, Karabük ve Bolu olmak üzere toplam 34 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

    Öte yandan kişi başı tasarruf mevduatı büyüklüğünde yıllardır İstanbul’un hemen ardında yer alan Ankara’nın, ikincilik pozisyonunu Muğla’ya kaptırması dikkati çekti.

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