Kişi başına tasarruflar 16 bin liraya dayandı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, 2019'un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,6 arttı ve 1 trilyon 293 milyar 826 milyon 698 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 15 bin 778 lira olarak hesaplandı. Bu rakam 2018'in ilk yarısında 12 bin 663 lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da geçen bir yıllık süreçte Türkiye'de vatandaşın tasarrufunun ortalama 3 bin 115 lira arttığını ortaya koydu.

Kişi başı tasarruf 29 ilde 10 bin lirayı aştı

Türkiye'de 16 bin liraya dayanan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, ilk yarı sonu itibarıyla 36 bin 786 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen kent oldu.

İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen kentler, 23 bin 310 lirayla Ankara, 22 bin 859 lirayla Muğla, 20 bin 817 lirayla İzmir, 17 bin 930 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 ilde kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu 5 ilin yanı sıra Tunceli, Yalova, Uşak, Denizli, Aydın, Eskişehir, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Trabzon, Bursa, Nevşehir, Zonguldak, Isparta, Çanakkale, Mersin, Kırşehir, Aksaray, Adana, Kocaeli, Tekirdağ, Burdur, Hatay ve Bartın olmak üzere toplam 29 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise 2 bin 2 lirayla Muş yer aldı. Muş'un ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği kent 2 bin 24 lirayla Ağrı ve 2 bin 82 lirayla Şırnak oldu.

En yüksek tasarruf İstanbul'da

Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 42,8'i İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, 2019'un ocak-haziran döneminde toplam 554 milyar 274 milyon 595 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

Geçen yılın ilk yarısı itibarıyla 448 milyar 274 milyon 595 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 23,7 artmış oldu. Bu da İstanbul'da kişi başı tasarrufların yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre miktar bazında 7 bin 53 lira arttığını ortaya koydu.

Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 128 milyar 297 milyon 390 bin lirayla Ankara izledi. Tasarruf mevduatı miktarında 89 milyar 940 milyon 13 bin lirayla İzmir üçüncü, 43 milyar 504 milyon 739 bin lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.

Miktar açısından Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu kentlerde başı 396 milyon 975 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt'un ardından 436 milyon 609 bin lirayla Ardahan, 530 milyon 931 bin lirayla Kilis, 624 milyon 120 bin lirayla da Hakkari tasarruf mevduatı açısından son sıralarda yer alan kentler oldu.