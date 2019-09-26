Kışın kar garantili erken rezervasyon

Yaz sezonu otellerinde yerli turist için son günler yaşanırken kış tatili için erken hazırlık dönemi başladı. Hem kayak otelleri, hem de termal oteller bu kapsamda erken rezervasyon fırsatlarını tüketiciyle buluşturmayı sürdürüyor.

Bu yıl yine Türkiye’nin pek çok noktasında ‘dağ’lar tatil için ilk tercih olmaya devam edecek.

Kocaeli Kartepe, Erzurum Palandöken, Bursa Uludağ, Kayseri Erciyes, Bolu Kartalkaya, Kastamonu Ilgaz, Erzincan Ergan Dağı ve daha pek çok seçenek tatilciyi bekliyor. Tesisler, kış mevsiminde binlerce turisti ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Kış aylarında diğer bir tatil seçeneği olarak termal tesisler de tatilcinin önemli duraklarından. Doğa ve termal su ile buluşmak isteyenler Afyon, Yalova, Bursa, Sakarya, Denizli, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Sivas gibi termal bölgelerde rezervasyon oluşturmaya başladı.

Suni kar mümkün...

Kayak tatili için tesis seçenler kar yağışının artacağını tahmin ettikleri dönemleri seçiyor. Ancak suni karlama sistemi son yıllarda Türkiye’nin pek çok bölgesinde kullanılarak, pistlere kar garantisi veriyor. Oluşturulan göletten havaya doğru püskürtülen su, -5 derecedeki hava ile temas ettiğinde yere kar olarak düşüyor.

Sistemin Türkiye’de ilk kullanıldığı yerlerden olan Palandöken’de havanın soğukluğu açısından bir sorunları olmadığını belirten Polat Erzurum Resort Otel Genel Müdürü Bora Kanber, bu sayede tüketiciye kar garantisi verdiklerini söyledi. Kanber, “Haziranda erken rezervasyonu başlattık. Geçen yıl olduğu gibi çok iyi gidiyor. Kış turizminde de erken rezervasyon, uçak ve yer fırsatları nedeniyle insanlar tarafından tercih ediliyor. Ayrıca suni karlama sistemimiz ile aralık ayı itibariyle kar garantisi veriyoruz. Yurt dışından da çok misafirimiz geliyor. Rusya, Ukrayna ve İran başı çekiyor” diye konuştu.

Sağlık turizmi kapsamında değerlendirilebilecek termal turizmi, özellikle kış aylarında yerli turistin ilk tercihlerinden oluyor. Bu kapsamda son yıllarda yabancı pazarlar da gelişme gösteriyor.

Termal paketler

Lüks termal turizmin önemli temsilcilerinden NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, tüm dünyada ruh ve beden sağlığına gösterilen özenin artmasıyla sağlık turizminin hızla büyüdüğünü dile getirdi. Güral Gür, “Zaman zaman erken rezervasyon yapmaktayız. Ancak özellikle hem NG Afyon hem de NG Sapanca’da paketler hazırlayıp sunuyoruz. Wellness uygulamalarımızı dahil ettiğimiz paketler veya çok kal az öde kampanyalarının yer aldığı paketler tercih ediliyor” dedi.

Charter’la akın akın Erciyes’e geliyorlar

Kayseri Erciyes Dağı, son yıllarda Türkiye’nin yurt dışında tanınır hale gelen önemli bir destinasyonu oldu. Öyle ki tur operatörleri, yurt dışından charter uçuşlarla Erciyes’e yabancı turist taşıyor. 3 yıldır devam eden uçuşlar, Rusya, Ukrayna ve Polonya’dan yapılırken; bu yıl Belarus da eklendi. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, bu sezonda her hafta 5 charter uçuşun ineceğini söyledi. İran ve komşu ülkelerden de gelen olduğunu belirten Cıngı, Amerika’dan da gruplar olacağını kaydetti. Cıngı, “Geçen sezon boyu toplamda 20 bin yabancı misafir ağırladık. 6 bini charter uçuşla geldi. Kasım ortasında suni karlama sistemimiz ile kar üretiyoruz, kasım sonu itibariyle kayak başlıyor. Charterlar Aralık ayı sonu gelmeye başlıyor. Sadece yılbaşı için 4 uçak inecek” dedi.

Yurt dışında erken rezervasyon ile paket satışı yapıldığını belirten Cıngı, bu paketlerde çoğu zaman Kapadokya’nın da yer aldığını anlattı.

Her keseye uygun kayak

Online tatil satış kanallarının yüzleri de artık kış mevsimine dönmeye başladı. Paket turlar ve tesislerin hazırladığı paketler ile sadece yurt içinde değil, yurt dışında da pek çok kış sporu merkezi tatilcileri bekliyor. Bu merkezler içinde her keseye uygun bir seçenek var. Yurt dışı destinasyonlar hem yakın ve vizesiz ülkelerde, hem de dünyanın en önemli kayak merkezlerini kapsıyor. Buna göre seçenekler ise şöyle:

“Bulgaristan’da Pomporova, Bansko Borovets; Karadağ’da Zabljak, Kolaşin; Gürcistan’da Gudauri, Bakuriani; Bosna Hersek’te Jahorina, Igman; Fransa’da Courchevel, Meribel; Avusturya’da Kitzbühel, İsviçre’de Zermatt.