Kişisel veriye yerli koruma

Yeni çipli kimlikler için de bu kararlarla uyumlu güvenlik tedbirlerinin alındığını söyleyen biOnay Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, kart erişim cihazlarında onaylanan kimlik bilgilerinin güvenliğine ilişkin şöyle konuştu:

“Genelgeye göre nüfus, sağlık ve biyometrik veriler gibi bilgiler yurt içinde güvenli bir şekilde depolanacak. Türkiye’nin ilk onaylı kart erişim cihazı olan biOnay’ı tasarlarken biz de vatandaş verilerinin cihaz üzerinde saklanmaması için gerekli güvenlik tedbirlerini aldık. biOnay cihazları kişiye ait verileri herhangi bir merkezde depolamıyor. Biyometrik veri asla cihazı terk etmiyor ya da dışarıdan okunamıyor. Doğrulama anlık olarak ve cihaz üzerinde gerçekleşiyor. Kurum merkezine sadece ‘sonuç (doğrulandı/doğrulanamadı)’ bilgisi elektronik imzalı olarak gönderiliyor.”