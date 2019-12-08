Kitap Fuarı’na 150 bin ziyaret

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Yenişehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) işbirliği ve KOSGEB desteği ile düzenlenen 5. CNR Mersin Kitap Fuarı, bu yıl da kitapseverlerin yoğun ilgisi ile karşılandı.

Fuar bu yıl, yazar Ahmet Ümit ile sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ı ağırladı.