08.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Kitap Fuarı’na 150 bin ziyaret
100’ü aşkın yayınevi ve 300’ün üzerinde markanın yer aldığı Mersin Kitap Fuarı’nı, 9 günde 150 bin kişi ziyaret etti.
CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Yenişehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) işbirliği ve KOSGEB desteği ile düzenlenen 5. CNR Mersin Kitap Fuarı, bu yıl da kitapseverlerin yoğun ilgisi ile karşılandı.
Fuar bu yıl, yazar Ahmet Ümit ile sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ı ağırladı.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.