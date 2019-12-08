BİST108.8690,19EURO6,400,20USD5,790,66ALTIN271,58-0,48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri Kitap Fuarı’na 150 bin ziyaret
    ABONE OL
    08.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kitap Fuarı’na 150 bin ziyaret

    100’ü aşkın yayınevi ve 300’ün üzerinde markanın yer aldığı Mersin Kitap Fuarı’nı, 9 günde 150 bin kişi ziyaret etti.

    Kitap Fuarı’na 150 bin ziyaret

    CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Yenişehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) işbirliği ve KOSGEB desteği ile düzenlenen 5. CNR Mersin Kitap Fuarı, bu yıl da kitapseverlerin yoğun ilgisi ile karşılandı.

    Fuar bu yıl, yazar Ahmet Ümit ile sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ı ağırladı.

    Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Diken diken saçın suçlusu ‘kauçuk’

    Diken diken saçın suçlusu ‘kauçuk’

    Gez... Çek... Yaz...

    Gez... Çek... Yaz...

    Her iki İstanbulludan biri kendini yalnız hissediyor

    Her iki İstanbulludan biri kendini yalnız hissediyor

    Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politika Kurulu Edirne’de

    Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politika Kurulu Edirne’de

    Sıradaki Haber