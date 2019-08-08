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    HaberlerEkonomiKıyı temizliğiyle yeni ödülü kaptı
    08.08.2019 - 08:46| EKONOMİ SERVİSİ

    Kıyı temizliğiyle yeni ödülü kaptı

    Aras Kargo’nun, hayata geçirdiği Doğa Dostu Araslar Kıyı Temizliği Projesi, “Uluslararası Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülü”ne değer görüldü.

    Kıyı temizliğiyle yeni ödülü kaptı

    Aras Kargo’dan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde topluma mal olmuş başarılı kurumsal sosyal sorumluluk projelerini ve kitle iletişimi çalışmalarını 17 kategoride değerlendiren Birleşik Krallık merkezli Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri (The International CSR Excellence Awards) Londra’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Amacımız, müşterilerimize en üst düzeyde hizmet vermeye devam ederken çevremize ve toplumumuza değer katacak projeleri de hayata geçirmek. Denizlerdeki kirlilik, ciddi boyutlara ulaşarak hem deniz canlılarının hem de bizlerin sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaştı” dedi.

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