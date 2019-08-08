Kıyı temizliğiyle yeni ödülü kaptı

Aras Kargo’dan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde topluma mal olmuş başarılı kurumsal sosyal sorumluluk projelerini ve kitle iletişimi çalışmalarını 17 kategoride değerlendiren Birleşik Krallık merkezli Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri (The International CSR Excellence Awards) Londra’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Amacımız, müşterilerimize en üst düzeyde hizmet vermeye devam ederken çevremize ve toplumumuza değer katacak projeleri de hayata geçirmek. Denizlerdeki kirlilik, ciddi boyutlara ulaşarak hem deniz canlılarının hem de bizlerin sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaştı” dedi.