‘Kızcode’ 2 yaşında

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, KızCode girişimiyle çalışanlarının çocuklarına teknoloji ve kodlama eğitimi veriyor.
Arçelik İnsan Kaynakları Direktörü Buket Çelebiöven, “Özellikle fen, teknoloji, mühendislik ve matematikte gidecek çok yolumuz var. Cinsiyetçi ön yargılarla kız çocuklarının bu alanlara yönlendirilmediğini gözlemliyoruz.
Kendi çalışanlarımızdan başlattığımız bu eğitimlerin çarpan etkisi yaparak toplumda bu konudaki farkındalığın artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.
Doktorları bile şaşırttı! Tükürük bezinden 3 santimetre çapında taş çıktıKahramanmaraş'ta boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Kurtuluş Kocaman'ın tükürük bezinden 3 santimetre çapında taş çıkartıldı. Taşı çıkaran Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Levent Öztürk, taşı görünce çok şaşırdığını belirterek, "Literatürde büyüklük açısından şu ana kadar çıkarılan dünyadaki ilk 10 taş arasına giriyor" dedi.