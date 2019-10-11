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    HaberlerEkonomi‘Kızcode’ 2 yaşında
    11.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Kızcode’ 2 yaşında

    Arçelik, 2. yılını dolduran KızCode projesiyle 94 çocuğa teknoloji ve kodlama eğitimi verdi.

    ‘Kızcode’ 2 yaşında

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, KızCode girişimiyle çalışanlarının çocuklarına teknoloji ve kodlama eğitimi veriyor.

    Arçelik İnsan Kaynakları Direktörü Buket Çelebiöven, “Özellikle fen, teknoloji, mühendislik ve matematikte gidecek çok yolumuz var. Cinsiyetçi ön yargılarla kız çocuklarının bu alanlara yönlendirilmediğini gözlemliyoruz.

    Kendi çalışanlarımızdan başlattığımız bu eğitimlerin çarpan etkisi yaparak toplumda bu konudaki farkındalığın artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

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