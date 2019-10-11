‘Kızcode’ 2 yaşında

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, KızCode girişimiyle çalışanlarının çocuklarına teknoloji ve kodlama eğitimi veriyor.



Arçelik İnsan Kaynakları Direktörü Buket Çelebiöven, “Özellikle fen, teknoloji, mühendislik ve matematikte gidecek çok yolumuz var. Cinsiyetçi ön yargılarla kız çocuklarının bu alanlara yönlendirilmediğini gözlemliyoruz.



Kendi çalışanlarımızdan başlattığımız bu eğitimlerin çarpan etkisi yaparak toplumda bu konudaki farkındalığın artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.



