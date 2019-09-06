‘Kızlarımız Okuyor’ 10. yılında

‘Kızlarımız Okuyor, Işık Saçıyor’ adıyla yenilenen proje, çevre, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirlik ve insan hakları gibi toplumsal fayda odaklı konularda geliştirilecek işbirlikleriyle Türkiye’nin aydınlık geleceğine ışık tutacak.

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, “PepsiCo Türkiye olarak toplumsal konularda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu bir şekilde hareket ediyoruz” dedi.