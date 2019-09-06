BİST100.2780EURO6,290,02USD5,690,07ALTIN277,940,05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi‘Kızlarımız Okuyor’ 10. yılında
    06.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Kızlarımız Okuyor’ 10. yılında

    PepsiCo Türkiye, çalışanlarının gönüllü olarak topladığı bağışlarla 10 yıldır devam ettirdiği ‘Kızlarımız Okuyor’ projesini toplumsal etki yaratacak şekilde dönüştürüyor.

    ‘Kızlarımız Okuyor’ 10. yılında

     ‘Kızlarımız Okuyor, Işık Saçıyor’ adıyla yenilenen proje, çevre, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirlik ve insan hakları gibi toplumsal fayda odaklı konularda geliştirilecek işbirlikleriyle Türkiye’nin aydınlık geleceğine ışık tutacak.

    PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, “PepsiCo Türkiye olarak toplumsal konularda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu bir şekilde hareket ediyoruz” dedi.

    Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattıNevşehir’de bu gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan alkollü sürücü alkol muayenesine girmemek için denemediği yol kalmadı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    4.3 milyon öğrenci uyum programında

    4.3 milyon öğrenci uyum programında

    Okula başlangıç masrafı bin 190 TL

    Okula başlangıç masrafı bin 190 TL

    İTÜ Camii’ni bugün Erdoğan açacak

    İTÜ Camii’ni bugün Erdoğan açacak

    ‘Dolandırılan da suçlu sayılabilir’

    ‘Dolandırılan da suçlu sayılabilir’

    Sıradaki Haber