KKTC ile protokol bu ay imzalanacak

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 2020 yılı mali protokolü, ocak ayı içinde imzalanacak. Türkiye ile KKTC arasında 20 Temmuz 2019’da yapılan son protokol ile KKTC’ye 750 milyon liralık hibe yardımında bulunulmuştu.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir araya geldi.



Su ve enerji yatırımı



Görüşmede 20 Temmuz 2019 tarihinde iki ülke arasında yapılan 750 milyon liralık mali yardım protokolü ele alındı. Görüşmede, protokolün geriye kalan bölümü için takvimlendirme çalışmaları yapıldı.



Oktay ile Tatar’ın görüşmesinde 2019 yılında imzalanan protokolün yanı sıra 2020 yılının protokolünün imzalandırılması ve Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Ekonomik Mali İşbirliği Protokolünün devamını sağlayacak çalışmaların zamanında tamamlanması için de görüşmeler yapıldı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda iki ülke arasında ocak ayı içerisinde 2020 yılı mali işbirliği protokolü imzalanacak. 2020 yılında KKTC’ye yapılacak hibe yardımları ve yatırımlara ilişkin çalışma devam ederken henüz bir rakam netleşmedi.

2019 yılı temmuz ayında yapılan anlaşma gereği verilen 750 milyon lira ile devam eden yatırımların hızlandırılması, su ve enerji projelerine yatırım yapılması konuları ele alınmıştı.