Klasik otoya büyük ilgi

Festival, 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri ile başladı. Ardından 10 ilden 102 klasik otomobil festival kapsamında şehir turu attı. Kayseri caddelerinde 50 ve 70 yıllık araçları görenler şaşkınlıkları gizleyemedi. Gençler klasik araçlarla fotoğraf çektirdi.

Kayseri Klasik Otomobilciler Derneği ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikten memnun kaldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Kayserili hemşerilerimize bundan böyle bu tür etkinler ile bir araya geleceğiz. Bu kadar büyük ilgi ve memnuniyet uyandıracağını tahmin etmiyorduk. Klasik Otomobil tutkunlarını bir araya getirdik. Ayna grubunun konseri ile de bu festivali adeta taçlandırdık. Seneye aynı yerde buluşmak üzere festivalimiz sona erdi” dedi.

Festivalde Melikgazi Belediyesi’nce kurulan çadırlarda çay, su, dondurma ve aşure ikramında bulunuldu.