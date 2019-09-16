KOBİ destek seferberliği

Visa Türkiye, ekonominin belkemiği sayılan küçük ve orta ölçekli şirketler, kısaca KOBİ’ler için finansman kaynaklarına ulaşmanın yollarını açacak yeni bir proje başlattı.

Antalya’da 27 bankanın desteğiyle düzenlenen toplantıda “İşimi Yönetebiliyorum” projesinin uzun vadeli bir proje olacağını açıklayan Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, “Amacımız KOBİ’lerin büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına destek olmak” dedi.

Tüm dünyadaki şirketlerin %90’ını oluşturan, global ölçekteki istihdamın %50 ile 60’ını sağlayan KOBİ’lerin global ekonomilerin itici gücü olduklarını ifade eden Tezel, KOBİ’lerin ekonomideki yerinin yadsınamaz olduğunu ve bunun desteklenmesi gerektiğini söyledi.

3 bin KOBİ...

KOBİ’lerin desteklenmesini ülke çapında bir seferberlik olarak gördüklerini söyleyen Tezel, “Sosyal sorumluluk olarak projesi olarak hayata geçirdiğimiz ‘İşimi Yönetebiliyorum’ projesi ile amacımız KOBİ’lerin dijital dünyadaki rekabette gereken bilgi ve donanıma sahip olmalarına destek vermek” dedi.

Tezel şöyle konuştu:

“Bu ekosistemin önemli bir oyuncusu olan Visa dünya çapında 200’ü aşkın ülkede, 16 bin banka ve finansal kuruluş iş ortaklığında 3,4 milyar Visa logolu kartı 54 milyon işyeri ile buluşturan bir ticaret ağını temsil ediyor. Visa olarak sadece bireylerin değil, işletmelerin de kolay ve güvenli bir şekilde ödeme alabilmesi ve ödeme yapabilmesi için bir güven sistemi işletiyoruz. Sunduğumuz yeni nesil ürün ve çözümlerle ticaretin kolaylaşmasını sağlıyoruz.

İşimi Yönetebiliyorum projesiyle KOBİ’lerin uzun vadeli planlama yapan, hedeflerini, performans göstergelerini belirleyen ve bunları bir iş geliştirme planı çerçevesinde takip eden bir yapıya sahip olmalarını sağlarken, hızla gelişen ve dijitalleşen ticaret dünyasına adapte olmaları için de gereken donanımı sağlamak istiyoruz.”

Merve Tezel, bu yıl sonuna kadar Antalya, İstanbul, Denizli, Bursa ve Mardin olmak üzere toplam 5 ilde konferans ve eğitimler düzenleneceğini ve proje ile 3 yılda 18 ilde 3 bin KOBİ’ye ulaşacaklarını söyledi.

‘Yarışın aktörü KOBİ’ler...’

Visa’nın “İşimi Yönetebiliyorum” projesinde iş ortaklarından biri olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Günümüzün küresel rekabetçiliğinde, ülkelerin yanı sıra kentler, sektörler ve işletmeler kora kor bir yarış içindeler” dedi.

Hız ve verimliliğin dijital dönüşüm yarışında belirleyici olduğunu belirten Turan, yerelde bunun belirleyici aktörü ise KOBİ’ler olduğunu söyledi.

Turan, “Bu yarışta Türkiye olarak; ekonomimizin dinamosu KOBİ’lerimizin; rekabetçilik gücünü, nitelikli insan kaynağı kapasitesini, yönetişimden üretim ve ihracata uzanan değer zincirinde; yüksek teknoloji kullanımı ile yüksek verimlilik ve yüksek katma değer yaratmalarını sağlamalıyız” diye konuştu.

‘Dünyaya örnek olacak’

Projenin ortaklarından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi, ‘İşimi Yönetebiliyorum’ Projesi’nin küresel çapta bir model olacağını söyledi.

Tomasi, “KOBİ’ler için yeni teknolojiler, finansmana erişimde yeni yollar bulma ve daha hızlı tanınırlık ve saygınlık elde etme fırsatları sunuyor.

Yeni teknolojiler sayesinde daha uygun fiyatlarla seyahat edebiliyor, daha hızlı ödeme alabiliyor ve global piyasalara daha kolay entegre olabiliyoruz” dedi.