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    HaberlerEkonomiKobi’ler için yeni yazıcı
    03.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kobi’ler için yeni yazıcı

    HP, inovatif ürün portföyüne dünyanın ilk toner doldurulabilir tanklı lazer yazıcısı olan Neverstop Laser yazıcıyı ekledi. Küçük ve orta ölçekli şirketlerin ve girişimcilerin kullanımına uygun olan lazer yazıcı serisi, önceki nesil yazıcılara kıyasla yüzde 38 daha hızlı baskı alıyor.

    Kobi’ler için yeni yazıcı

    Dakikada 20 sayfa siyah beyaz baskıya ulaşan Neverstop serisi ürünler 150 yaprak kapasiteli kağıt tepsisine sahip.

    Yakın zamanlarda gerçekleştirilen araştırmada, Avrupa’daki küçük ölçekli işletme sahiplerinin yüzde 75’inin kurulumu ve bakımı kolay yazıcılara ihtiyacı olduğu ortaya çıktığını belirten HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, “Yeni yazıcımız, girişimcilere rekabetçi avantaj kazandırıyor” dedi.

    Balkonda kahve içiyordu... Her şey bir anda olduAdana’da evinin balkonunda oturan 16 yaşındaki F.K. kahve içtiği sırada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.
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