KOBİ’lere büyük destek imzası

Varank, Yurtdışı Pazar Destek Programı ile ihracat rotasına yönelen KOBİ’lere; personel istihdamı, yazılım ve donanım, tanıtım ve hizmet alım giderleri gibi pek çok kalemde destek vereceklerini belirterek, “Programın destek miktarını 300 bin lira olarak belirledik. Bunun yüzde 70’i geri ödemesiz olacak. Yani 300 bin lira destek almaya hak kazanan bir KOBİ’miz, bunun sadece 90 bin lirasını KOSGEB’e geri ödeyecek. Proje bazlı olarak hayata geçecek programın destek süresi 6 aydan 24 aya kadar sürebilecek” dedi.

Varank, Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılımıyla düzenlenen törende, programa ilişkin bilgiler verdi. Türkiye’de yaklaşık 3.5 milyon işletmenin faaliyet gösterdiğini aktaran Varank, bunların yüzde 99’unu küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) oluşturduğunu söyledi.

Törende konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise, “Milli seferberlik anlayışı içerisinde hep beraber ihracatımızı artırmak ve tabana yaymak yönünde çalışacağız” dedi. Pekcan, “ABD ekonomisinin çok büyük miktardaki siparişleri için bir araya gelmeye ihtiyaç var. Dolayısıyla bizim artık KOSGEB olarak, TİM, TOBB olarak bu firmalarımızı da bir araya getirerek ölçek ekonomisini tanıştırıp büyük ölçekli ortak üretebilir hale getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Stratejisi

Bakan Mustafa Varank, katılımcılara bakanlığının önemli faaliyetleri ile ilgili duyurularda da bulundu. 18 Eylül Çarşamba günü, Milli Teknoloji Hamlesi’nin ana belgesi olacak 2023 Türkiye Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ni Ankara MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi’nde kamuoyu ile paylaşacaklarını açıklayan Varank, rekabetçi üretim ve verimliliği odağına alan 11. Kalkınma Planı çerçevesinde oluşturdukları Sanayi ve Teknoloji Strateji’sinin, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ilerlerken ekonomi yönetimine ve iş dünyasına yol göstereceğini söyledi.