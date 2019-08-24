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    HaberlerEkonomiKOBİ’lerin ihracat alacağına garanti
    24.08.2019 - 08:39| EKONOMİ SERVİSİ

    KOBİ’lerin ihracat alacağına garanti

    Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Enis Gültekin, “Alıcıdan parasını tahsil edememesi durumunda biz ihracatçımıza, KOBİ’mize bunu ödeyerek onların bu riskle karşılaşmamalarını sağlıyoruz. Bu da onlar için yeni pazarlara açılma ve mevcut pazarda tutunma konusunda çok önemli” dedi.

    KOBİ’lerin ihracat alacağına garanti

    İhracatın finansman ve alacak sigortası anlamında desteklenmesi için çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Gültekin, “KOBİ’lerimizin alacaklarının yüzde 90’ına kadarlık kısmını biz garanti ediyoruz” bilgisini verdi.

    Düşük faizli

    Türkiye’de ihracatın dörtte birinden fazlasını desteklediklerini aktaran Gültekin, daha fazla ihracatçıya ulaşmak istediklerini kaydetti. Gültekin, ekonomi için KOBİ’lerin önemine işaret ederek şöyle konuştu:

    “İhracat tarafında da KOBİ’lerin önemli bir ağırlığı var. Mevcut müşterilerimizin yüzde 72’si KOBİ’lerden oluşuyor. 12 bin civarında müşterimiz olduğunu düşündüğümüzde 9 bine yakını KOBİ. Onlara ayrıcalıklar da tanıyarak özellikle düşük faizli TL kredilerimizden faydalandırarak ve diğer ürünlerimizde de öncelik sunarak finansal açıdan destek sağlamayı arzuluyoruz. Onların finansman maliyetlerini azaltmak istiyoruz. Yıl sonu itibarıyla ihracatçılarımıza 49 milyar dolarlık desteğimiz olacak. Bunun 19 milyar doları sigorta, geri kalan kısmı da kredi...”

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