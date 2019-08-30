Çağrı için başvuran işletmelerin iki aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçtiğini ifade eden Varank, akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerinde kullanan 258 KOBİ’ye 71.5 milyon TL dijitalleşme desteği sağlayacaklarını söyledi. Bu tutarın 50.5 milyon TL’sinin geri ödemesiz olarak verileceğinin altını çizen Varank, “Dijitalleşmenin getireceği rekabet avantajı, uyum kabiliyeti, esneklik ve verimlilik kazançları, üretimde yapısal dönüşüm hedefimize ulaşmada önemli bir kaldıraç etkisi oluşturacak” dedi.



Özgün ve yerli



Geçtiğimiz mart ayında çıkılan KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı’nın “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” başlıklı çağrısı, hem yerli teknoloji geliştiricisileri hem de üretimini dijitalleştirmek isteyen KOBİ’leri kapsıyordu. Programın amacı, özgün yerli teknolojilerin ağırlıkta olduğu bir dijitalleşme için, teknoloji geliştiren KOBİ envanterini genişletmek ve KOBİ’lerin dijitalleştirilmiş iş süreçlerini artırmak olarak belirlenmişti.



Alanında ilk



Bu çerçevede büyük verinin kullanımı, nesnelerin interneti, akıllı sensör teknolojileri, otonom robot teknolojileri, yapay zeka ve siber güvenlik alanları çağrı kapsamına alındı. Ayrıca, açık kaynak kodlu yazılımları içeren proje başvurularına da öncelik verildi. İki aşamalı değerlendirme sürecinin ardından destek almaya hak kazanan işletmeler belli oldu. KOBİ’lere yönelik ilk defa bu alanda verilecek desteğin sonuçlarını, Bakan Varank kamuoyu ile paylaştı.



Büyük kısmı hibe



Program kapsamında, bin 742 projenin başvurusunun kabul edildiğini anımsatarak, toplamda 258 işletmeye destek verileceğini kaydeden Varank, “Bunların 232’sini akıllı dijital teknolojileri kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen KOBİ’lerimiz oluşturdu. Akıllı dijital teknolojileri geliştiren 26 KOBİ’mize de KOBİGEL kapsamında destek vereceğiz. Elbette bu sayının daha fazla olmasını isterdik, önümüzdeki dönemde teknoloji geliştirici KOBİ’lerin nitelik ve niceliğini artırmaya özel önem vereceğiz. Programla birlikte 50.5 milyon TL’si geri ödemesiz olmak üzere, toplamda 71.5 milyon TL’lik destek KOBİ’lerimizle buluşmuş olacak” dedi.



Kaldıraç etkisi



Bakan Varank şunları söyledi: “Küresel ekonomi zorlu bir dönemden geçiyor, ticaret savaşları devam ederken buna bir de teknoloji savaşları eklendi. Rekabette ayakta kalabilmek için yenilikçi, vizyoner ve yurt içi potansiyeli en etkin şekilde harekete geçirecek politikalar uygulanması elzem. Biz de küresel eğilimleri yakından takip ederek, imalat sanayimizin bu yarışta geride kalmaması adına somut adımlar atıyoruz. Bu destek, oldukça iyi tasarlandı ve KOBİ’lerimizin gücüne güç katmayı odağına aldı. Yeni teknolojileri geliştiren ve bunları üretim süreçlerine adapte eden işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Dijitalleşmenin getireceği rekabet avantajı, uyum kabiliyeti, esneklik ve verimlilik kazançları, üretimde yapısal dönüşüm hedefimize ulaşmada önemli bir kaldıraç etkisi oluşturacak.” KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı’nın “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” başlıklı çağrısına ilişkin sonuçlara www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.