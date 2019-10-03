KOBİ’ye e-dönüşüm için ücretsiz köprü

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, “KOBİ’leri 1 milyar liradan fazla bir maliyet yükünden kurtaracakları Dijital Köprü Projesi’ni hayata geçirdiklerini söyledi.

QNB Finansabank KOBİ e-Dönüşüm Paketi ile bankanın müşterisi olan ve olacak KOBİ’ler ilk aşamada 2022 yılına kadar e-Fatura, e-Defter ve e-İrsaliye’de her yıl toplam 100.000 adet işlem hakkının yanı sıra e-Defter için de 1 GB kullanım hakkını hiçbir koşul olmadan ücretsiz kullanabilecekler. QNB Finansbank, KOBİ’lerin ilgisine bağlı olarak paketi 2022 tarihine kadar uzatmayı planlıyor. QNB eFinans’ın sağlayacağı ürünlerden oluşan paket sayesinde KOBİ’ler yılda ortalama 20 bin TL’lik maliyetten kurtuluyor.



Hayatları değişecek...



Düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, proje ile KOBİ’lerin teknolojik olarak geleceğe hazırlanmalarına yardım etmek için yola çıktıklarını söyledi. Güzeloğlu, hem bankacılık hem de bankacılık dışı ihtiyaçlarını dijital olarak karşılayabilecekleri bir platform sunacaklarını kaydetti.



Banka olarak ciddi bir maliyeti KOBİ’lerin üzerinden alacaklarını aktaran Temel Güzeloğlu, şöyle konuştu:



“E-Dönüşüm Paketi ile bankamız müşterisi olan veya olacak KOBİ’ler ilk aşamada 2022’ye kadar e-Fatura, e-Defter ve e-İrsaliye’de her yıl toplam 100 bin adet işlem hakkının yanı sıra e-Defter için de 1 GB kullanım hakkını hiçbir koşul olmadan ücretsiz kullanabilecekler. QNB eFinans’ın sağlayacağı ürünlerden oluşan paketle KOBİ’ler yılda 20 bin TL’lik maliyeti ödemeyecekler.”









Yayınlanan taslak tebliğe göre tüm e-Fatura mükelleflerinin Ocak 2020’ye kadar e-Arşiv’e geçeceklerini ve e-Defter ile de yeni düzenlemelerle karşılaşacaklarını hatırlatan QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, tebliğin, yıl sonu e-Dönüşüme yeni geçecek olan 20 bin firma da dahil edildiğinde toplamda 130 binin üzerinde KOBİ’nin hayatını değiştireceğini söyledi.



Hedef 100 bin KOBİ



Güzeloğlu, şöyle konuştu: “e-Dönüşüm Paketi sadece bir başlangıç. e-Dönüşüm Paketi ile KOBİ’leri 2020 yılı içerisinde beklenen diğer bir tebliğ değişikliğine; firmaların e-Faturaya geçişte yıl sonu ciro kriterinin 10 milyon TL’den 5 milyon TL’ye düşmesine de hazırlıyoruz. Hayata geçecek tebliğler ile toplamda 250 bine yakın KOBİ’nin dijital bir dönüşümden geçmesi gerekecek. KOBİ’lerin bu desteğimize teveccüh göstereceğine inanıyor, bu doğrultuda 2021 yılı itibariyle 100 bin adet KOBİ ile dijital köprü aracılığı ile çalışmayı hedefliyoruz.”



‘Sadece hesap açsınlar’



E-dönüşüm sürecinde KOBİ’leri geleceğe hazırlamak amacıyla KOBİ e-Dönüşüm Paketi’ni başlattıklarını ifade eden Güzeloğlu, “Tüm finansçılar olarak dijitalleşme sürecinde KOBİ’lere yardımcı olmak üzere hazırız. İştiraklerimizin de e-Dönüşüm sektöründeki gücünü, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) bağımsız alt yapısını ve online hizmet sunabilme özelliklerini de dikkate alarak Türkiye’deki tüm KOBİ’lere e-Dönüşüm’ü ücretsiz ve koşulsuz olarak ulaştırmak üzere yola çıktık. KOBİ’lerimizin tek yapmaları gereken QNB Finansbank’ta bir hesap açmaları” dedi.